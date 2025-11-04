PNV lamenta la «parálisis» de EH Bildu con proyectos «heredados y pocas ideas»

El grupo municipal de EAJ-PNV ha lamentado la «parálisis» del gobierno municipal de EH Bildu, y ha criticado su «inacción» durante los dos ... primeros años de mandato.

Los jeltzales han recordado que desde el inicio de la presente legislatura el Ayuntamiento de Eskoriatza ha contado con una situación económica favorable. Bildu «heredó un remanente de tesorería superior a los tres millones y medio de euros, lo que ofrecía un marco óptimo para llevar a cabo proyectos de calado que mejoraran la infraestructura y los servicios del municipio». Pero desde el Grupo Municipal de EAJ-PNV afirman que el gobierno de EH Bildu «no ha sabido aprovechar este escenario».

La inversión ejecutada en los presupuestos de estos dos años ha sido «muy reducida: 132.000 euros en 2024 y 112.000 euros en 2025. Los pocos proyectos que se han materializado han sido heredados de la anterior legislatura» afirman. Y citan como ejemplo de ello el skate park en Aingeruguarda, adjudicado en abril de 2023, y el gimnasio de musculación del polideportivo, cuya definición y planificación, incluyendo reuniones con los usuarios comenzaron en 2022. También el sistema de geotermia para el núcleo Luis Ezeiza-Kiroldegia, «cuyo tamaño EH Bildu ha reducido, desperdiciando la oportunidad de generar más energía limpia».

Más allá de la continuación de algunos proyectos, como las mejoras en accesibilidad en San Pedro, la gestión de EH Bildu «ha carecido de propuestas innovadoras que realmente mejoren la calidad de vida de los ciudadanos de Eskoriatza», sostiene el grupo municipal jeltzale.

EAJ-PNV critica esa «falta de acción» también en las políticas sociales y de ayudas a la ciudadanía. «Los bonos de compra, en vigor desde 2020, y las subvenciones para la pobreza energética, heredadas de la gestión anterior, siguen siendo los principales programas, sin avances significativos ni nuevas medidas que respondan a las necesidades de la población».

Un gobierno con más ideas

Desde EAJ-PNV, se insiste en que Eskoriatza necesita un gobierno con «más ideas y voluntad de trabajo». A juicio de esta formación, es fundamental que se aproveche el remanente de tesorería y los recursos disponibles para ejecutar proyectos de relevancia, «como la mejora de infraestructuras, la creación de nuevos espacios el ocio, destacando la necesaria renovación del hogar de los jubilados, y el impulso de políticas sociales efectivas que realmente ayuden a quienes más lo necesitan». «Eskoriatza no puede permitirse otros dos años de parálisis y falta de ideas. Necesitamos un gobierno que, más allá de aplicar su mayoría absoluta, trabaje de manera colaborativa y proactiva para mejorar la vida de los vecinos», ha subrayado la Junta de EAJ-PNV de Eskoriatza.