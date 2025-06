Kepa Menendez presenta esta tarde en Zaldibar antzokia su libro 'Un nazi en Sobrón'

El Diario Vasco Eskoriatza. Jueves, 5 de junio 2025, 20:24 Comenta Compartir

Kepa Menendez presenta esta tarde (19.00 horas) en Zaldibar Antzokia su libro 'Un nazi en sobrón'. La historia nos sitúa en el ocaso de la Segunda Guerra Mundial, cuando miles de soldados salieron de Alemania buscando refugio y protección en países afines al totalitarismo de Hitler. «Cuando el ferroviario de la estación del Vasco-Navarro de Marín, en el corazón del valle guipuzcoano del Alto Deba, rescata a un hombre herido de bala, lo que menos espera es verse envuelto en una red de mentiras, identidades falsas y agentes secretos» relata la sinopsis.

Según explica el autor gasteiztarra, esta novela tiene su origen en un artículo de prensa que se hacía eco de la tumba de un soldado alemán que aún se conserva en el cementerio de Sobrón Alto. «La Segunda Guerra Mundial es un episodio que me apasiona y del que no dejo de aprender. Así que no podía abstraerme de unos hechos como aquellos». Así, contactó con vecinos de Sobrón que, siendo niños, tuvieron contacto directo con aquellos soldados que huían de la liberación aliada del sur de Francia.