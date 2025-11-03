Los kenpoístas de Atama cosechan cinco medallas en el Campeonato de Europa

Los cuatro jóvenes kenpoístas eskoriatzarras que han competido con la selección española en el Campeonato de Europa disputado en Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) ... han cosechado dos platas y tres bronces. Los cuatro luchadores de la Escuela Atama, con edades comprendidas entre 14 y 17 años, cuajaron una magnífica actuación en la competición europea que reunió a más de 300 atletas de 12 países.

Naroa Cabeza, Irati Izurrategi, Andoni Puertas y Zuhaitz Legorburu debutaron en su primera prueba internacional demostrando un alto nivel competitivo. Zuhaitz Legorburu, «pese a competir aquejado de fiebre», como señalaba su preparador Rafael Carriet, obtuvo sendas medallas de bronce en las especialidades de semi-kenpo y submission, «luchando además contra rivales dos años mayores que él».

Andoni Puertas, de 14 años, se colgó la medalla de bronce en semi-kenpo, pero fueron la chicas la que más alta escalaron en el podio, con sendas medalla de plata para Naroa Cabeza en semi-kenpo e Irati Izurrategi en knockdown.

Piñero y Calero, ausentes

El medallero de los kenpoístas de la Escuela Atama «habría podido ser incluso mayor si hubieran acudido al Campeonato de Europa Ariane Piñero y Danel Calero». Rafa Carriet, preparador y alma matera de la escuela de kenpo eskoriatzarra, destacaba el sobresaliente nivel que atesoran estos dos kenpoístas. Ambos estaban seleccionados para el europeo, pero «debido a motivos familiares no han podido acudir a Ciudad Real», lamentaba Carriet.

Ariane Piñero y Danel compitieron en el mundial celebrado la pasada primavera en Portugal. .

En cualquier caso, el pabellón de la Escuela Atama ha quedado bien alto con la brillante actuación de sus jóvenes valores.

Naroa Cabeza, Irati Izurrategi, Andoni Puertas y Zuhaitz Legorburu fueron seleccionados para defender los colores de España en el europeo.

La selección de estos 4 jóvenes eskoriatzarras para la competición disputada en Bolaños de Calatrava constituye un reconocimiento a sus magníficas aptitudes deportivas, y también a la labor preparatorio que realizar la Escuela Atama que dirige Rafa Carriet, y que este años cumple 25 años. Estos cuatro jóvenes kenpoístas eskoriatzarras reciben así la consideración de Atletas de Alto rendimiento del Consejo Superior de Deportes