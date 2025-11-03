Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Irati Izurrategi, Andoni Puertas, el preparador Rafael Carriet, Zuhaitz Legorburu y Naroa Cabeza, que se lesionó el brazo izquierdo. DV

Eskoriatza

Los kenpoístas de Atama cosechan cinco medallas en el Campeonato de Europa

Zuhaitz Legorburu, Naroa Cabeza, Irati Izurrategi y Andoni Puertas fueron con la selección española al campeonato celebrado en Ciudad Real

Kepa Oliden

Eskoriatza

Lunes, 3 de noviembre 2025, 21:01

Los cuatro jóvenes kenpoístas eskoriatzarras que han competido con la selección española en el Campeonato de Europa disputado en Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) ... han cosechado dos platas y tres bronces. Los cuatro luchadores de la Escuela Atama, con edades comprendidas entre 14 y 17 años, cuajaron una magnífica actuación en la competición europea que reunió a más de 300 atletas de 12 países.

