Los kenpoístas de Atama cosechan cinco medallas en el Campeonato de Europa

EskoriatzaLos kenpoístas de Atama cosechan cinco medallas en el Campeonato de Europa
Zuhaitz Legorburu, Naroa Cabeza, Irati Izurrategi y Andoni Puertas fueron con la selección española al campeonato celebrado en Ciudad Real
Eskoriatza
Lunes, 3 de noviembre 2025, 21:01
Los cuatro jóvenes kenpoístas eskoriatzarras que han competido con la selección española en el Campeonato de Europa disputado en Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) ... han cosechado dos platas y tres bronces. Los cuatro luchadores de la Escuela Atama, con edades comprendidas entre 14 y 17 años, cuajaron una magnífica actuación en la competición europea que reunió a más de 300 atletas de 12 países.
Naroa Cabeza, Irati Izurrategi, Andoni Puertas y Zuhaitz Legorburu debutaron en su primera prueba internacional demostrando un alto nivel competitivo. Zuhaitz Legorburu, «pese a competir aquejado de fiebre», como señalaba su preparador Rafael Carriet, obtuvo sendas medallas de bronce en las especialidades de semi-kenpo y submission, «luchando además contra rivales dos años mayores que él».
Andoni Puertas, de 14 años, se colgó la medalla de bronce en semi-kenpo, pero fueron la chicas la que más alta escalaron en el podio, con sendas medalla de plata para Naroa Cabeza en semi-kenpo e Irati Izurrategi en knockdown.
Piñero y Calero, ausentes
El medallero de los kenpoístas de la Escuela Atama «habría podido ser incluso mayor si hubieran acudido al Campeonato de Europa Ariane Piñero y Danel Calero». Rafa Carriet, preparador y alma matera de la escuela de kenpo eskoriatzarra, destacaba el sobresaliente nivel que atesoran estos dos kenpoístas. Ambos estaban seleccionados para el europeo, pero «debido a motivos familiares no han podido acudir a Ciudad Real», lamentaba Carriet.
Ariane Piñero y Danel compitieron en el mundial celebrado la pasada primavera en Portugal. .
En cualquier caso, el pabellón de la Escuela Atama ha quedado bien alto con la brillante actuación de sus jóvenes valores.
Naroa Cabeza, Irati Izurrategi, Andoni Puertas y Zuhaitz Legorburu fueron seleccionados para defender los colores de España en el europeo.
La selección de estos 4 jóvenes eskoriatzarras para la competición disputada en Bolaños de Calatrava constituye un reconocimiento a sus magníficas aptitudes deportivas, y también a la labor preparatorio que realizar la Escuela Atama que dirige Rafa Carriet, y que este años cumple 25 años. Estos cuatro jóvenes kenpoístas eskoriatzarras reciben así la consideración de Atletas de Alto rendimiento del Consejo Superior de Deportes
