El kenpo eskoriatzarra triunfa en Vigo

La junior Irati Izurrategi, primera por la derecha, ganó el oro en knockdown y el bronce en fullkenpo.

Kepa Oliden eskoriatza. Martes, 25 de noviembre 2025, 20:53 Comenta Compartir

La Escuela de Artes Marciales y Deportes de Combate Atama regresó con una magnífica cosecha 19 medallas del Campeonato de España de Kenpo disputado este pasado fin de semana en el polideportivo municipal de Bouzas, en Vigo (Pontevedra). Once kenpoístas del club eskoriatzarra lograron tan sobresaliente balance compitiendo en las filas de la Selección de Euskadi en las categorías junior, sub-21, sénior y veteranos. Concretamente, los de Atama se colgaron 6 oros, 2 platas y 11 bronce.

El gran nivel de los y las deportistas de Atama se reflejó en su dominio en diversas modalidades. Es crucial destacar que estos resultados fueron posibles gracias al esfuerzo de los competidores y al apoyo de su delegado, Gorka Izurrategi.

Además, la competición disputada en Vigo ha marcado un hito al ser el primer Campeonato de España en incluir oficialmente las modalidades de kenpo adaptado (parakenpo), promoviendo la inclusión deportiva.

Así, Txomin Medina obtuvo un doble oro en kata (mano vacía) y kobudo en la modalidad de kenpo adaptado K-40.

Zuhaitz Legorburu en junior (menos de 75 kg) fue oro en kenpo submission, plata en semi kenpo y bronces en fullkenpo y knockdown.

Irati Izurrategi, en categoría junior femenino (menos de 55 kg), fue oro en knockdown y bronce en fullkenpo.

Itzal Merin, en sénior femenino (menos 60 kg) fue oro en semi kenpo.

Octavio Luz de Paula, en sénior (más de 90 kg), fue oro en kenpo submission.

Danel Izurrategi, en sénior (menos de 65 kg), fue plata en fullkenpo, bronce en submission.|

Alex Raducu, en junior (menos 75 kg), fue triple bronce en kata (mano vacía), kobudo y semi kenpo.

Jon Cabe, en junior (menos de 75 kg), fue doble bronce en fullkenpo y knockdown.

Jon Albizu, en junior, fue bronce en kata (mano vacía).

Pablo Gurtubay, en Sub-21, fue bronce en kobudo.

Rafa Carriet

El departamento Nacional de Kenpo celebró la participación y subrayó la importancia de la integración oficial del kenpo adaptado (parakenpo). El compromiso del deportista Txomin Medina es un ejemplo del espíritu inclusivo que define el futuro de la disciplina.

La Escuela de Artes Marciales y Deportes de Combate Atama destacó asimismo el papel de Rafa Carriet, quien formó parte de la expedición como director técnico y, además, participó como árbitro, aportando su experiencia como árbitro mundial en el desarrollo de la competición.

Expresan su agradecimiento al gran espíritu de equipo demostrado (deportistas, Gorka Izurrategi como delegado y Rafa Carriet como técnico) y al Ayuntamiento de Eskoriatza por su fundamental implicación y apoyo, «pues sin estos pilares, el logro de estos resultados no habría sido posible», recalcan desde el club de kenpo eskoriatzarra.