Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Atxorrotxeko tontorra. DV

Eskoriatza

'Iturburuen ibilbidea' gidatuko du bihar Xixilio Agirianok toponimo eta tradizioekin

El Diario Vasco

eskoriatza.

Ostirala, 10 urria 2025, 20:16

Comenta

Udalak herriko hainbat eragilerekin elkarlanean antolatu duen Aste Berdearen baitan natura eta kultura lotzen dituen jarduera bat izango da bihar domekan, urriak 12. 'Iturburuen ibilbidea' izenburuarekin mendi ibilaldi bat antolatu dute. Herriko plazatik abiatuko da goizeko 9.00etan, eta ibilbide honetan, Karoi baserriko Xixilio Agirianok iturburuez gain, tokiko toponimia aberatsa ere erakutsiko du: herriaren tradizio eta bizimoduekin oso lotuta dauden eta belaunaldiak markatu dituzten antzinako izenak.

Hurrengo ostegunean, urriaren 16an, berbaldia izango da Ibarraundi museoan 18.30etan Pedro Lasagabaster Armandarizen eskutik. Bera Eskoriatzan sortu berria den Iris Lasagabaster Fundazioko biologoa da, eta 'konponbide txikiak biodibertsitatearen krisiaren aurrean: Tximeleten oasiak' gaia izango du hizpide.

Biodibertsitatea larrialdi gorrian dagoen honetan, natura eta haren aniztasuna babesteko helburuz jaio da Iris Lasagabaster Fundazioa. Hizlariak krisialdi honen berri emango du, baita horri aurre egiteko burutu daitezkeen hainbat ekimen aurkeztu ere. Tortolis ludotekak ere parte hartuko du Aste Berdean. Haurrek tximeleten gaineko eskulanak egingo dituzte eta hitzaldian erakusgai jarriko dituzte.

Tatuaje tailerra

Gaur larunbata, arratsaldeko 17:00etatik aurrera tatuaje tailerra egingo da gaztelekuan gazte eta nerabeei tatuajearen jakin beharrekoak erakusteko.

Europeo de kenpo

Seis deportistas del club de karate Atama de Eskoriatza han sido seleccionados para formar parte de la selección estatal que acudirá al próximo campeonato de Europa de Kenpo, que se celebrara del 28 de octubre al 02 de Noviembre en la localidad de Bolaños de Calatrava, Ciudad Real (Castilla La Mancha).

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sapa suministrará su tecnología al Ejército de EE UU con un acuerdo pionero por 5.000 millones
  2. 2

    «Hacía lo que quería conmigo, utilizaba mi cartilla y la tarjeta del banco»
  3. 3 Barbara Goenaga y sus recuerdos de juventud en San Sebastián: «Los vendían en Gros en una tienda punk»
  4. 4 Obligan a un supermercado a readmitir a una trabajadora en Gipuzkoa a la que vigiló con un detective tras acumular 550 días de baja
  5. 5

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  6. 6

    La opositora venezolana María Corina Machado gana el Nobel de la Paz que quería Trump
  7. 7 El tabnabbing, la nueva estafa sobre la que alerta la Policía Nacional: «Todo es cuestión de un pequeño gesto»
  8. 8 Golpe al aeropuerto de Bilbao: una aerolínea estadounidense anuncia una nueva ruta a Nueva York desde el norte de España
  9. 9

    La futura estación central del Topo en Donostia recibe sus escaleras mecánicas
  10. 10

    «Tenemos una enfermedad mental y ya no nos escondemos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 'Iturburuen ibilbidea' gidatuko du bihar Xixilio Agirianok toponimo eta tradizioekin

&#039;Iturburuen ibilbidea&#039; gidatuko du bihar Xixilio Agirianok toponimo eta tradizioekin