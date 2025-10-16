Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Eskoriatza

«'Haixe Bolada', musika, parte-hartzea eta kultura ospatzeko eguna izango da»

Kaleak soinu, erritmo eta kolorez betetzea nahi dute bihar Ad Libitum elkarteko antolatzaileek

M. G.

ESKORIATZA.

Osteguna, 16 urria 2025, 20:26

Comenta

'Haixe Bolada' handi batek astinduko ditu bihar Eskoriatzako kaleak. «Iazko lehen edizioaren arrakastaren ondoren, musika, parte-hartzea eta kultura ospatzeko eguna izango da berriz ere kaleko musikarien jaia» Ad Libitum musika elkarteko antolatzaileen esanetan.

Helburua argia da: musika kalera atera, parte-hartzea sustatu eta kultura bizia ospatzea Eskoriatzako kaleak soinu, erritmo eta kolorez betez.

Egun osoan zehar izango dira emanaldiak, kalejirak eta elkarlanak, bai bertako musikariekin, baita inguruko gonbidatuekin ere. Eguerdiko 13:00etatik aurrera emango diote hasiera egitarauari Elen's River Dixieland Band-eko partaideek. New Orleanseko doinu dantzagarrien bitartez eta inprobisazioa oinarri,erritmo bizi eta alaiak eskainiko dituzte.

Arratsaldean, txarangek hartuko dute erreleboa: 18:30ean hasi eta ilunkera arte, Latuna Bando eibartarrak eta Ad Libitum anfitrioiak arituko dira herriko kaleak girotzen.

Egitasmoak irekia izaten jarraituko du, adin eta gustu guztietarako proposamenekin. «Haixe Bolada ez da soilik musika jaialdi bat; topagune bat ere bada, non jendeak kalean musika eta bizitza partekatzen dituen» azaldu dute antolatzaileek.

Antolakuntza lanetan Ad Libitum Musika Elkarteko kideak aritu dira, Eskoriatzako Udalaren zein tokiko hainbat tabernen laguntzarekin.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un hombre como presunto autor del homicidio por asfixia de una mujer en Zarautz
  2. 2

    Así son los tres proyectos finalistas para la urbanización de la playa de vías de Easo
  3. 3 El negocio de una localidad guipuzcoanaa que prefiere abrir durante el paro por Palestina: «Nos parece más efectivo»
  4. 4 Un piso de alquiler por 1.000 euros en San Sebastián recibe cientos de solicitudes: «Es imposible contestar a todos»
  5. 5 Euskadi busca miles de trabajadores para un sector en riesgo de jubilación masiva: «Estamos en una situación crítica»
  6. 6 El día que Juan del Val se acercó a San Sebastián a firmar libros... y a cerrar una polémica
  7. 7

    La pensión media de jubilación en Gipuzkoa superará por primera vez los 1.800 euros
  8. 8

    Muere un niño de cinco años en Bermeo al caer por un balcón
  9. 9

    Los secretos del GOe, a un día de su estreno
  10. 10 El exfutbolista que recomienda al FC Barcelona fichar a Mikel Oyarzabal: «Es el complemento modesto y funcional para Lamine Yamal»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «'Haixe Bolada', musika, parte-hartzea eta kultura ospatzeko eguna izango da»