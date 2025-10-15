'Ezkurtxo' cumple 25 años poniendo en valor el patrimonio etnográfico rural de forma lúdica

Dar a conocer las siete anteiglesias de Eskoriatza en una fiesta itinerante que fomentase viejas tradiciones: juegos, gastronomía, cuentos... con el euskera y el ... ocio en familia como punto de unión de todos ellos. Con ese objetivo echó a andar hace 28 años 'Ezkurtxo eguna' , una jornada lúdica en contacto con la naturaleza para conocer el patrimonio histórico-artístico y etnográfico de los núcleos rurales, que es ya todo un clásico del otoño.

Una fiesta organizada por la comunidad educativa de Arizmendi Ikastola que, debido al parón del Covid, el sábado celebrará sus bodas de plata. Durante 25 ediciones, la popular mascota-bellota ha ido rotando su sede por las anteiglesias de Apotzaga, Bolibar, Gellao, Marin, Mazmela, Mendiola y Zarimutz . Y ha aprovechado para acercar a los más txikis el rico entorno rural del municipio con excursiones, actividades, viejas historias y cuenta-cuentos.

Durante los primeros ocho años la fiesta se llevo a cabo en Eskoriatza y las siete anteiglesias. En una segunda vuelta recaló también en Gatzaga. Hace ocho años se inició la tercera ronda, que finalizó en Zarimutz y este sábado le toca el turno de nuevo a Apotzaga.

El punto de encuentro será la estación de Akeita a las 09.30 de la mañana para desplazarse en autobús a Apotzaga y regresar hacia las 14.00 horas.

«Además de dar un pequeño paseo por el barrio, habrá cuentacuentos, juegos y la oportunidad de disfrutar de un hamaiketako- explican desde Arizmendi-. Asimismo, durante la semana, los niños y niñas de Jose Arana y Almen han estado confeccionando máscaras y aprendiendo la canción del Ezkurtxo para cantarla todos juntos el sábado: 'Ezkur bat, ezkur bi, udazkena etorri; Ezkur bat, ezkur bi; saltoka zu ta ni; Aurtengo neguan; edurra ugari; Ezkur bat, ezkur bi; zuhaitzetik erori'».

Las anteiglesias de Eskoria-tza son los barrios rurales históricos de Apotzaga, Bolibar, Gellao, Marin, Mazmela, Mendiola y Zarimutz, cada uno con su identidad y atractivos. Los paisajes que las rodean son montañosos y ricos en interés natural e histórico, incluyendo el cementerio circular de Apotzaga, los restos megalíticos en la sierra de Zaraia y los itinerarios por el antiguo ferrocarril vasco-navarro.

De todos ellos han podido disfrutar todos estos años escolares de entre 2 y 10 años y sus familias. El sábado tienen una nueva cita con Ezkurtxo en la que pasar una animada matinal en clave lúdico-cultural.