Eskoriatza buscas monitores para el parque de Navidad

El Diario Vasco eskoriatza. Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:33 Comenta Compartir

Precisan 12 monitoras y monitores para dinamizar el parque infantil de Navidad que se celebrará en Eskoriatza los próximos días 29 y 30 de diciembre.

El equipo de monitores y monitoras se encargará de organizar y dinamizar las manualidades, los turnos de los hinchables (según edad y número) y vender las entradas, además de mantener las instalaciones limpias y en orden.

Los aspirantes a monitor del PIN deberán tener más de 18 años y acreditar un nivel B2 de euskera. Además deberá presentar la certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales y Trata de Seres Humanos.

En los candidatos se valorará estar en posesión del título de monitor/a (3 puntos), hallarse estudiando magisterio, pedagogía, o similares, o haber cursado el grado (3 puntos); experiencia como monitor/a en el PIN de Eskoriatza (2 puntos por año); experiencia como monitor/a en los udalekus de Eskoriatza (1 punto por año), y poseer el título de euskara C1 (1 punto).

El último día para rellenar el formulario y enviar los certificados, será el 11 de diciembre.