Dos talleres abordarán la sexualidad «libre de tabúes y prejuicios» y los riesgos asociados al sexting

M. G. ESKORIATZA. Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:50

Ofrecer un espacio «seguro y crítico» para abordar la sexualidad «como una experiencia integral, libre de tabúes y prejuicios». Ese es el objetivo del taller gratuito 'Repensando la sexualidad', que se desarrollará hoy, a partir de las 19.00 horas, en la Casa de Cultura, dinamizado por Águeda Blanco.

El primero de un programa formativo dirigido a jóvenes de entre 17 y 24 años que impulsa el Ayuntamiento, en colaboración con la Diputación Foral de Gipuzkoa en el marco del programa Trebagazteak.

La sesión de esta tarde trabajará la comprensión positiva de la sexualidad y la afectividad desde el respeto, el autoconocimiento y la diversidad, además de fomentar una mirada crítica sobre las dinámicas de poder y los roles de género en las relaciones afectivas y sexuales.

El segundo taller, 'Comunicación y poder en la intimidad', se desarrollará el día 26 también a las 19.00 horas en la casa de cultura, y se centrará en la autonomía sexual, la comunicación asertiva, el establecimiento de límites y la prevención de riesgos asociados al 'sexting' y otras formas de violencia sexual digital.

Al igual que el primero, estará coordinado por Águeda Blanco y ofrecerá herramientas prácticas para reflexionar sobre las estructuras sociales que condicionan las relaciones sexuales, el amor y el erotismo.

El sexting, o sexteo, es una práctica cada vez más común, que se refiere a la práctica de enviar y recibir mensajes sexualmente explícitos a través del celular. un problema emergente que suscita mucha preocupación por los riesgos sociales y emocionales que pueden acarrear.

Treba gazteak

Ambos talleres se enmarcan dentro del programa Trebagazteak, que ofrece formación dirigida a generar y a consolidar procesos de emancipación, desarrollo y crecimiento personal y colectivo, partiendo de su condición de jóvenes.

En el caso eskoriatzarra abordarán la sexualidad desde una perspectiva crítica abordando temas como las relaciones sanas, la diversidad sexual, el consentimiento, el respeto, la empatía y la prevención del abuso. El objetivo es proporcionar un espacio seguro para que los y las adolescentes exploren sus dudas y aprendan sobre sexualidad de forma inclusiva.