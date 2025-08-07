Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Eskoriatza

Continúa abierta a zona de juego con agua en Santa Marina

Se recuerda que la instalación no cuenta con servicio de vigilancia

A. M.

EskoriatzA.

Jueves, 7 de agosto 2025, 21:29

Este verano está siendo caluroso, por lo que en la plaza Santa Marina se ha habilitado una zona de sirimiri o nebulizador, con un sistema compuesto por un tubo que vierte llovizna y unos aspersores que se instalan en el suelo.

Se ha abierto durante el mes de julio y continúa en marcha a lo largo de agosto, los días de mucho calor y su horario de funcionamiento es desde las 16.30 a 19.00 horas.

Zona para todas las edades

En Santa Marina, se podrá disfrutar de un lugar refrescante, pero no solo para los niños y las niñas, sino para todos los públicos, a los que invitamos a refrescarse con agua, disfrutar de la sombra y estar a gusto.

Para disfrutar del espacio se podrán llevar juguetes para jugar con el agua, toallas para estar al sol, sillas de playa... y al final, se pide a las personas usuarias que lo recojan y dejen todo en orden.

Desde el consistorio eskoriatzarra se recuerda que la instalación no cuenta con servicio de vigilancia, por lo que el cuidado de los niños y las niñas será responsabilidad de las personas adultas que los acompañen.

Ordenadores de uso público

Actualmente en la biblioteca municipal hay varios ordenadores públicos a disposición de la ciudadanía, que se pueden usar de forma libre y gratuita.

Teniendo en cuenta que la biblioteca permanecerá cerrada en el mes de agosto, y con el fín de seguir ofreciendo este servicio a quien lo necesite, se van a instalar dos ordenadores en el polideportivo que se podrán usar en el siguiente horario: de lunes a sábado de 09.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas. Los domingos de 09.00 a 13.00 horas. Por otro lado, la biblioteca permanecerá cerrada del lunes, día 11, al 17 de agosto.

El horario del polideportivo y la piscina exterior este mes de agosto del 18 al 23 y el día 30 es: de 09.00 a 13.00 y de 16:00 a 20:00 horas, y los domingos (10, 24 y 31): de 09.00 a 13.00. Del 11 al 17 de agosto, esatrá cerrado el polideportivo. Del 25 al 29 de agosto, estará abierto de 07.00 a 21.00 horas. El contacto: 943 71 53 28 / kiroldegia@eskoriatza.eus

