Concurso público para hacerse cargo de la explotación del bar del jubilado

M. G. eskoriatza. Sábado, 22 de noviembre 2025, 21:07 Comenta Compartir

El contrato actual de explotación del bar del hogar del jubilado está próximo a finalizar, por lo que el ayuntamiento ha abierto un concurso público para regular la nueva explotación del servicio. Las personas interesadas pueden consultar y descargar los pliegos de prescripciones técnicas y las cláusulas administrativas en la web municipal . El plazo de presentación de propuestas ya está abierto, pudiendo presentarse ofertas hasta el 4 de diciembre.