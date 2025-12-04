La comunidad científica vasca muestra los resultados de sus 25 años de investigaciones

M. G. eskoriatza. Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:52 Comenta Compartir

Inguma, la base de datos de la comunidad científica vasca, ha presentado los resultados de sus informes tras 25 años de recopilación de estudios. Lo hizo en el campus de Eskoriatza de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de Mondragon Unibertsitatea, en el día del euskera en un encuentro que ha puesto de manifiesto la importancia de la producción científica vasca.

En la jornada participaron Amaia Torrealday y Aitor Zuberogoitia, investigadora e investigador de Huhezi de Mondragon Unibertsitatea, que compartieron la evolución de la producción científica en euskera y los problemas que enfrenta en los nuevos tiempos.

«La producción en euskera de textos científicos muestra una tendencia a la baja, muestra de ello es la baja influencia que tienen en los estudios internacionales», explicó Torrealday. Entre los datos mostrados, destaca también que el 78% de los textos científicos en euskera publicados se hace en las áreas de Humanidades y Ciencias Sociales.

Inguma, que este año celebra su 25 aniversario y que presentó sus resultados en Bizkaia en noviembre, ha recopilado más de 48.000 estudios de 14.323 autores y autoras, y 220 organizaciones.