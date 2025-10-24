Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Eskoriatza

Comienza la andadura de la Asamblea Ciudadana de los 50 debagoiendarras

Elaborarán una serie de recomendaciones para reducir el consumo energético y desarrollar las energías renovables

El Diario Vasco

eskoriatza.

Viernes, 24 de octubre 2025, 21:01

Comenta

Los cincuenta debagoiendarras designados para conformar la Asamblea Ciudadana de la iniciativa Argitzen para la transición energética ha iniciado su andadura, y hoy sábado celebrarán en Bergara su segunda sesión deliberativa.

A lo largo cinco sesiones estas 50 personas recibirán conocimientos sobre la transición energética de la mano de varios expertos y expertas, y elaborarán una serie de recomendaciones para responder a la pregunta: ¿Qué acciones o cambios deberán desarrollar los agentes locales de Debagoiena para reducir el consumo energético y desarrollar las energías renovables?.

Una primera fase estribará en recabar toda la información. La Asamblea Ciudadana tendrá a su disposición información detallada, relevante y variada sobre el tema.

En una segunda fase reflexionará sobre la información recibida y deliberarán para buscar consensos.

Y en la tercera fase transmitir los resultados en forma de recomendaciones, al Grupo Motor de la iniciativa Argitzen, constituido por 18 agentes del sector público, privado

La última sesión de la Asamblea Ciudadana tendrá el 29 de noviembre, y será entonces cuando hará llegar al Grupo Motor su batería de recomendaciones.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Lo que empezó siendo un bonito gesto de solidaridad ha terminado de la peor manera»
  2. 2 Duralex pide ayuda ciudadana para garantizar el futuro de la compañía: «Necesitamos recaudar 5 millones de euros»
  3. 3 El nuevo radar que despista a los conductores en San Sebastián: cambia la ubicación y la altura
  4. 4 Paco Nadal, reportero de viajes: «Hay diez lugares en el mundo a los que no volvería»
  5. 5 El mercadillo navideño de cuento bajo un viaducto, ideal para visitar este invierno
  6. 6 Fallece a los 55 años Esther Uria, actriz e investigadora en pedagogía y teatro de Errenteria
  7. 7

    Insausti nombrará a Olatz Yarza como primera teniente de Alcalde y Ana López llevará Cultura
  8. 8 Emma García disfruta de las olas, y las evita, en uno de sus rincones favoritos de San Sebastián
  9. 9 Los cambios en las playas de San Sebastián llegan a Reino Unido: «Los turistas se enfrentan a nuevas y duras normas en la mejor ciudad costera»
  10. 10

    El acoso a la Ertzaintza se agrava tras el boicot a la charla de dos agentes en la EHU en Donostia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Comienza la andadura de la Asamblea Ciudadana de los 50 debagoiendarras