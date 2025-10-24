Comienza la andadura de la Asamblea Ciudadana de los 50 debagoiendarras

El Diario Vasco eskoriatza. Viernes, 24 de octubre 2025, 21:01

Los cincuenta debagoiendarras designados para conformar la Asamblea Ciudadana de la iniciativa Argitzen para la transición energética ha iniciado su andadura, y hoy sábado celebrarán en Bergara su segunda sesión deliberativa.

A lo largo cinco sesiones estas 50 personas recibirán conocimientos sobre la transición energética de la mano de varios expertos y expertas, y elaborarán una serie de recomendaciones para responder a la pregunta: ¿Qué acciones o cambios deberán desarrollar los agentes locales de Debagoiena para reducir el consumo energético y desarrollar las energías renovables?.

Una primera fase estribará en recabar toda la información. La Asamblea Ciudadana tendrá a su disposición información detallada, relevante y variada sobre el tema.

En una segunda fase reflexionará sobre la información recibida y deliberarán para buscar consensos.

Y en la tercera fase transmitir los resultados en forma de recomendaciones, al Grupo Motor de la iniciativa Argitzen, constituido por 18 agentes del sector público, privado

La última sesión de la Asamblea Ciudadana tendrá el 29 de noviembre, y será entonces cuando hará llegar al Grupo Motor su batería de recomendaciones.