Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Ines Bengoa propone hoy una tarde mágica llena de imaginación.

Eskoriatza

Cita con la magia de historias contadas con el antiguo arte japonés kamishibai

La cuenta cuentos Ines Bengoa acerca esta tarde a la biblioteca el 'teatro de papel'

M. G.

ESKORIATZA.

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:59

Comenta

Cuentos, fábulas e historias cobrarán vida hoy en la Biblioteca con una narradora de lujo: la conocida cuenta cuentos Ines Bengoa y una de sus propuestas más aplaudidas: 'Kamishibai', que en japonés, quiere decir «teatro de papel».

Es una forma de contar cuentos muy popular en el país nipón que niñas y niños menores de 4 años podrán disfrutar a partir de las 18.00 horas en la Biblioteca.

Un verdadero teatro de papel que traerá historias a la vida con láminas, narración y sonido en una tarde mágica llena de imaginación y diversión.

Ines Bengoa cuenta que se formó «como periodista en el camino del deber y como actriz en el del querer». Y de ese cruce de caminos surgió la profesión a la que se dedica desde 2002: contar historias a público infantil, adolescente y adulto en colegios, bibliotecas, plazas y eventos de narración oral.

Kamishibai es una forma de contar cuentos llena de magia dirigida a grupos de niñas y niños pequeños. Está formado por un conjunto de láminas que tiene un dibujo en una cara y texto en la otra.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Consulta la tabla con los sueldos de los alcaldes de Gipuzkoa
  2. 2

    El Itzuli de Iñigo Lavado recibe una estrella y Ama e Hika logran la estrella verde
  3. 3 La familia de la joven hallada muerta en una sauna en Ibiza: «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  4. 4 Las dieciocho monjas que necesitan vender 2.500 tarros de miel antes de diciembre para renovar el garaje de su monasterio
  5. 5 Graba a su hijo de 10 años al volante de un coche en Irun y sube después el vídeo a redes sociales
  6. 6

    Casi la mitad de los médicos que logran plaza en la OPE de difícil cobertura renuncian al puesto
  7. 7 Delaporte denuncia la agresión sexual sufrida por su vocalista en un concierto en Madrid
  8. 8

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza
  9. 9 El Tribunal Supremo determina que las empresas no pueden obligar a trabajar los fines de semana aunque el contrato sea de lunes a domingo
  10. 10

    Ábalos amaga con tirar de la manta y afirma que es cierto que Sánchez se reunió con Otegi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Cita con la magia de historias contadas con el antiguo arte japonés kamishibai

Cita con la magia de historias contadas con el antiguo arte japonés kamishibai