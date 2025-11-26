Cita con la magia de historias contadas con el antiguo arte japonés kamishibai

M. G. ESKORIATZA. Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:59 Comenta Compartir

Cuentos, fábulas e historias cobrarán vida hoy en la Biblioteca con una narradora de lujo: la conocida cuenta cuentos Ines Bengoa y una de sus propuestas más aplaudidas: 'Kamishibai', que en japonés, quiere decir «teatro de papel».

Es una forma de contar cuentos muy popular en el país nipón que niñas y niños menores de 4 años podrán disfrutar a partir de las 18.00 horas en la Biblioteca.

Un verdadero teatro de papel que traerá historias a la vida con láminas, narración y sonido en una tarde mágica llena de imaginación y diversión.

Ines Bengoa cuenta que se formó «como periodista en el camino del deber y como actriz en el del querer». Y de ese cruce de caminos surgió la profesión a la que se dedica desde 2002: contar historias a público infantil, adolescente y adulto en colegios, bibliotecas, plazas y eventos de narración oral.

Kamishibai es una forma de contar cuentos llena de magia dirigida a grupos de niñas y niños pequeños. Está formado por un conjunto de láminas que tiene un dibujo en una cara y texto en la otra.