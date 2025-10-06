Charlas, salidas y talleres en la Semana Verde

Ya está aquí la Semana Verde, una oportunidad para reflexionar, aprender y actuar en favor del medio ambiente, disfrutando al mismo tiempo de la ... riqueza natural del municipio. El Ayuntamiento, en colaboración con diferentes agentes de Eskoriatza, ha organizado charlas, salidas al aire libre y acciones comunitarias que acercarán la sostenibilidad a la ciudadanía de una forma práctica y participativa.

El programa se inaugura este miércoles (18.30 horas) en Ibarraundi Museoa con una charla sobre el modelo integral y comunitario de rehabilitación de viviendas 'Renpower bibizi'. Un proyecto que «pretende empoderar y apoyar a las personas que poseen casa en propiedad para que mejoren la eficiencia y confort de sus hogares, ofreciendo servicios integrales de rehabilitación de ventanilla única».

Se trata de «garantizar una transición energética justa para la ciudadanía» y para ello Goiener dará a conocer el estudio del uso de la energía que ha realizado en una comunidad vecinal de Eskoriatza y hará una presentación en euskera (con servicio de traducción simultánea) de la hoja de ruta que pueden seguir.

Ikastetxeklik y ludoteca

Además, a lo largo de esta semana se dará a conocer en la web del Ayuntamiento las medidas de reducción del consumo adoptadas por los centros educativos y los resultados obtenidos dentro del programa Ikastetxeklik.

El domingo, día 12, se ha organizado una salida que une naturaleza y cultura: 'Iturburuen ibilbidea'. Una excursión que partirá a las 9 de la plaza y de la mano de Xixilio Agiriano, del caserío Karoi, visitará manantiales y mostrará la rica toponimia local. Esos nombres ancestrales muy ligados a las tradiciones y modos de vida del pueblo y que han marcado a sus generaciones.

El jueves, día 16, habrá una nueva cita informativa bajo el epígrafe 'Konponbide txikiak biodibertstatearen krisiaren aurrean: Tximeleten oasiak', a las 18.30 en Ibarraundi museoa. Ante la situación de emergencia de la biodiversidad, y con el objetivo de proteger la naturaleza y su diversidad, se ha creado en Eskoriatza la Fundación Iris Lasagabaster. El biólogo de la Fundación, Pedro Lasagabaster Armendariz, hablará de esta crisis y de algunas iniciativas que se pueden llevar a cabo para combatirla.

La ludoteca Tortolis también participará en la Semana Verde con talleres de manualidades en los que los niños y niñas realizarán manualidades sobre mariposas y las expondrán.

La programación especial de la 'Aste Berdea' se cerrará el día 18 con la ya tradicional limpieza del río que tendrá como punto de encuentro la plaza a las 10.00.

El río Deba y sus afluentes se limpiarán en auzolan en todo el valle. «En esta simbólica iniciativa, más que la gran cantidad de basura que saldrá del río, cobrará importancia la forma de llevarla a cabo, ya que permite reflexionar sobre nuestra relación con la naturaleza, responsabilizarnos del cuidado del pueblo y promover las relaciones entre vecinos y vecinas», relatan desde la organización.

La Semana Verde se presenta como una oportunidad para reforzar el compromiso eskoriatzarra con el medio ambiente y promover valores de sostenibilidad y respeto por la naturaleza. A través de actividades prácticas y educativas, se busca «involucrar a todas las generaciones, fomentando un entorno más limpio y una comunidad más concienciada».