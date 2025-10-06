Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La limpieza del río en auzolan cerrará el día 18 las actividades de sensibilización que se abren mañana. UDALA

Eskoriatza

Charlas, salidas y talleres en la Semana Verde

Distintas actividades acercarán a partir del miércoles la sostenibilidad a la ciudadanía de forma práctica y participativa

Marian González Lizarralde

ESkoiratza

Lunes, 6 de octubre 2025, 20:14

Comenta

Ya está aquí la Semana Verde, una oportunidad para reflexionar, aprender y actuar en favor del medio ambiente, disfrutando al mismo tiempo de la ... riqueza natural del municipio. El Ayuntamiento, en colaboración con diferentes agentes de Eskoriatza, ha organizado charlas, salidas al aire libre y acciones comunitarias que acercarán la sostenibilidad a la ciudadanía de una forma práctica y participativa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 70 años el traumatólogo Ricardo Cuéllar
  2. 2 El histórico bar de barrio de San Sebastián que vuelve a estar en plena forma: «Aquí todo es casero»
  3. 3

    La Fiscalía de Gipuzkoa detecta un nuevo tipo de delito: «¿Paula es una víctima o una estafadora?»
  4. 4 Una revista retira su último número con la palabra España dibujada en la mano de Irulegi
  5. 5

    Gipuzkoa limita el beneficio fiscal por reinvertir en vivienda para «combatir la especulación»
  6. 6 La familia de agricultores que arrasa con sus patatas a cuarenta céntimos el kilo: «Vendemos 25 toneladas al día»
  7. 7 Cortada la AP-8 en Deba sentido Irun por el incendio de un remolque
  8. 8

    Ni residuos ni incivismo, los sacos de arena que protegen el pecio de Ondarreta asoman
  9. 9

    La Real toca fondo en Anoeta
  10. 10 El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Rayo Vallecano. Y tú, ¿qué puntuación les das?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Charlas, salidas y talleres en la Semana Verde

Charlas, salidas y talleres en la Semana Verde