El borrador del primer Plan de Igualdad se abre a las aportaciones ciudadanas

El Ayuntamiento se encuentra actualmente inmerso en el proceso de elaboración de su primer Plan de Igualdad municipal. Un plan que tiene como objetivo ... integrar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito municipal, eliminando la discriminación por sexo.

El primer paso fue la elaboración de un diagnóstico de la situación, en colaboración con la consultora Emun Aholkularitza. Ese proceso desarrollado el año pasado marcó la hoja de ruta a seguir. Los retos y tareas identificadas han marcado las directrices de la elaboración del I Plan de Igualdad de Género, que afronta su recta final..

Fase de contraste

«Actualmente, el plan se encuentra en fase de borrador y está abierto a contrastes» explican desde el Consistorio. «Las primeras contribuciones recogidas provienen del grupo feminista local, gracias a las cuales ya se han sumado nuevas acciones al documento» añaden..

El borrador puede consultarse en la web municipal y la ciudadanía podrá contribuir a enriquecerlo hasta el 5 de diciembre. «Para difundir el borrador y facilitar la participación, lo hemos publicado online junto con un cuestionario que ayudará a recoger distintas aportaciones» señalan desde el ayuntamiento. Elgobierno municipal invita a la ciudadanía a enviar comentarios y propuestas completando el formulario online.