Eskoriatza

'Bibliotekako Xake goizak' hará un guiño al ajedrez el segundo sábado de cada mes

M. G.

ESKORIATZA.

Jueves, 16 de octubre 2025, 20:26

Comenta

La biblioteca estrenó el pasado sábado la iniciativa Xake Goizak que convertirá el segundo sábado de cada mes el servicio municipal en punto de encuentro de ajedrecistas, acercando a personas aficionadas al damero a la biblioteca y a lectores esporádicos y habituales al ajedrez.

De 11.00 a 13.00 horas se podrá practicar en tableros en un rincón agradable con la ayuda de un dinamizador. Ander Otero explicará las reglas y tácticas del juego, e intentará aclarar las dudas que puedan surgir en el desarrollo de las partidas.

La propuesta está dirigida a todos los públicos a partir de los 6 años, y para participar no es necesario inscribirse; mientras haya sitio en los tableros de ajedrez, se podrá jugar.

'Bibliotekako xake goizak' ya ha arrancado y estará en marcha hasta el mes de marzo siendo las próximas citas el 8 de noviembre, 13 de diciembre, 10 de enero, 7 de febrero y 14 de marzo.

Además, aunando la afición a este juego de mesa y la lectura, en la biblioteca se ha creado un txoko especial dedicado al ajedrez para el disfrute de las personas aficionadas a este deporte mental. Un espacio con libros y películas sobre ajedrez, además de fichas y un tablero.

