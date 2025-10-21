Las bibliotecas de la Facultad de Humanidades acogen tres exposiciones en octubre

El Diario Vasco eskoriatza. Martes, 21 de octubre 2025, 20:36 Comenta Compartir

Las bibliotecas del campus de Eskoriatza y de Aretxabaleta de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de Mondragon Unibertsitatea acogen durante este mes de octubre tres exposiciones desarrolladas por antiguos compañeros y colaboradoras del centro.

Se trata de una oportunidad para disfrutar del talento artístico de personas vinculadas a la facultad a través de propuestas pictóricas y fotográficas abiertas al público general.

La biblioteca de Eskoriatza expone la muestra pictórica de Matilde Sainz, 'Glaziarrak urtzen'. La muestra reúne una selección de acuarelas que reflexionan sobre la naturaleza, el cambio y la transformación del paisaje.

Artesanía con desechos

La misma biblioteca albergará durante la próxima semana y hasta el 31 de octubre la propuesta artística de Joxpi Irastortza, también antiguo compañero de la casa, con una exposición que permitirá descubrir una nueva faceta de su trabajo creativo. Irastorza confecciona trabajos de artesanía aprovechando materiales de desecho.

Fotografía

Por su parte, en la biblioteca de Aretxabaleta, también hasta el 31 de octubre, se podrá visitar la proyección fotográfica del profesor colaborador Ekaitz Zilarmendi, una mirada personal a través de la imagen que combina técnica, emoción y sensibilidad visual.

Todas estas exposiciones, que se enmarcan dentro del 50 aniversario de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, estarán abiertas al público y podrán visitarse en el horario habitual de las bibliotecas con entrada gratuita.