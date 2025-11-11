Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las cabinas del peaje de Eskoriatza desaparecerán. OLIDEN

Eskoriatza

La AP-1 en Eskoriatza contará con un nuevo peaje inteligente sin cabinas

La renovación de la estación mejorará la tecnología para reducir tiempos de espera y consumo de carburante, así como facilitar pagos

Kepa Oliden

eskoriatza.

Martes, 11 de noviembre 2025, 20:32

La AP-1 en Eskoriatza contará con un nuevo peaje inteligente sin cabinas, más ágil y eficiente. La renovación completa de la estación mejorará la tecnología para reducir tiempos de espera y consumo de carburante y facilitar pagos.

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha anunciado la modernización completa de los sistemas actuales en el peaje de la AP-1 en Eskoriatza, dotándolas de tecnología inteligente que eliminará las cabinas, preparando así la estación para operar como vía dinámica y automatizada.

Bidegi ha aprobado la licitación del proyecto con un presupuesto que asciende a 1.770.157 euros (IVA incluido) y el plazo de ejecución será de un año a partir de su adjudicación.

La intervención contempla la sustitución completa de los sistemas de cobro en las cuatro vías de entrada y las cuatro de salida, así como la eliminación de las cabinas actuales, dotando al peaje de una infraestructura que opera automáticamente.

El nuevo sistema permitirá el funcionamiento en modo dinámico, mediante la lectura automática de dispositivos TAG compatibles (Via-T o Abiatu), de forma que los vehículos podrán circular sin detenerse.

Además, estará habilitado como peaje automático desatendido, admitiendo el pago con TAG, teléfono móvil, reloj inteligente, tarjeta bancaria o efectivo.

Menor tiempo de espera

Para ello, el peaje contará con cámaras de lectura de matrícula y de contorno en alta definición, capaces de determinar el tipo de vehículo, máquinas automáticas para todos los métodos de pago y sistemas de comunicación remota entre el usuario y el operador.

El diputado de Infraestructuras Viarias y Estrategia Territorial, Félix Urkola, ha subrayado que la actuación prevista en el peaje de Eskoriatza «es un paso más en el avance de Gipuzkoa hacia un modelo de peaje más moderno, ágil y sostenible. El objetivo es facilitar la movilidad y reducir tiempos de espera y consumo energético».

