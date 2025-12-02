La visita guiada al frente de Intxorta será un reclamo del largo fin de semana

El próximo domingo una visita guiada recorrerá la histórica línea defensiva de Intxorta. La salida está programada para las 10.00 horas desde el centro de Elgeta, dando comienzo a un paseo de aproximadamente 2 horas, durante los cuales los participantes caminarán una distancia total de 6,22 kilómetros.

La ruta, con un desnivel de 293 metros, ofrece un reto accesible para la mayoría de los aficionados al senderismo, combinando el ejercicio físico con la oportunidad de aprender sobre un territorio que fue escenario de importantes episodios durante la Guerra Civil. El frente de Intxorta es uno de los testimonios vivos de la historia, como destacan en su promoción como reclamo para forasteros y locales.

Para poder participar en la visita guiada se deberá escribir un gmail a turismo@debagoiena.eus o llamar al 943796463.