Una visita a las cajas para murciélagos cierra Hamabostaldi Berdea

ElgetaUna visita a las cajas para murciélagos cierra Hamabostaldi Berdea
Elgeta
Viernes, 24 de octubre 2025, 21:01
El medio ambiente ha sido protagonista en octubre con el programa municipal Hamabostaldi Berdea que se despide este domingo con un recorrido por las ... numerosas cajas para murciélagos colocadas en distintos puntos del municipio. Los interesados en participar en la salida, abierta a todos, están citados a las 11.00 horas en la Plaza para desplazarse a los distintos enclaves y analizar la presencia y usos que se ha realizado en los puntos de anidamiento.
Domingo Iturbe Fest
La fiestas de Domingo Iturbe este sábado proponen a las 11.00 horas los concursos gastronómicos, desde las 15.00 horas una comida popular, y detrás el concierto de Unai Cantabrana. Desde las 19.00 horas la tamborrada, desde las 21.00 horas se celebrará un campeonato del juego cornhole, y cierran con dj Miren a partir de las 23.00 horas.
