Elgeta

Una visita a las cajas para murciélagos cierra Hamabostaldi Berdea

Juan Antonio Migura

Elgeta

Viernes, 24 de octubre 2025, 21:01

El medio ambiente ha sido protagonista en octubre con el programa municipal Hamabostaldi Berdea que se despide este domingo con un recorrido por las ... numerosas cajas para murciélagos colocadas en distintos puntos del municipio. Los interesados en participar en la salida, abierta a todos, están citados a las 11.00 horas en la Plaza para desplazarse a los distintos enclaves y analizar la presencia y usos que se ha realizado en los puntos de anidamiento.

