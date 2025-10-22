Últimas fechas de inscripción al campeonato de frontenis que abre el 1 de noviembre

Juan Antonio Migura Elgeta Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:12 | Actualizado 20:35h.

El viernes cierra la inscripción el campeonato local de frontenis que se disputará durante los tres primeros fines de semana de noviembre en las categorías masculina y femenina. La inscripción por pareja es de 15 euros y está abierta hasta el 24 de octubre entrando en contacto con las organizadoras o en fronteniselgeta@gmail.com. La competición es para jugadoras y jugadores de nivel aficionado.

Organizan autobús

Los interesados en participar el próximo sábado en la manifestación comarcal en apoyo al pueblo palestino que se desarrollará en Arrasate, desde las 19.00 horas, dispondrán en Elgeta de servicio de autobús que partirá a las 18.00 horas.

La reserva de plaza se realiza en Janela y Haizea Taberna. El precio es de 10 euros.