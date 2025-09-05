Talleres de electrificación y reparación de bicicletas en la semana de la movilidad

La semana de la movilidad europea llega en los próximo días marcada por la bicicleta con un taller sobre electrificación y un taller de ... reparación de bicicletas.

El primer encuentro dará a los participantes las claves para poder electrificar una bicicleta sin necesidad de adquirir una nueva. 'Cómo electrificar una bicicleta' es el título de los dos encuentros que tendrán lugar el sábado 13 de septiembre.

Las sesiones de dos horas serán de 09.30 a 11.30 horas y de 12.00 a 14.00 horas, en euskera, en la sede de la Mancomunidad Nafarroa etorbidea, de Arrasate. Para la inscripción tienen que acceder a través de mugikortasun.debagoiena.eus. En este mismo enlace hay posibilidad de inscribirse al sorteo de diez bonos de 20 euros para recargar la tarjeta de transporte Mugi. La rifa tendrá lugar el 22 de septiembre.

En la Plaza

Para el 17 de septiembre y en colaboración con Piñukoku tendrá lugar en la Plaza un taller para adquirir conocimientos en reparación de bicicletas.

El programa a nivel local el 19 de este mes ofrecerá actividades en el centro escolar vinculadas a la movilidad.

Como destacan desde el departamento de movilidad de la Mancomunidad, los estudios muestran que el 75% de los desplazamientos en coche que se realizan en el Alto Deba son para movimientos dentro del valle. En consecuencia recuerdean a los debagoiendarras que «tenemos a nuestra disposición un descenso significativo de sus emisiones, priorizando tanto el uso del transporte público como de la bicicleta para nuestros desplazamientos habituales dentro de la comarca».

Concentración el lunes

El movimiento local de pensionistas convoca para este próximo lunes, a las 12.00 horas en la Plaza, una concentración para denunciar la negativa del Gobierno Vasco a desarrollar la iniciativa popular de equiparar la pensión mínima con el salario mínimo interprofesional.