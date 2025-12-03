Talan una quincena de plataneros en Sanrokoste junto a la carretera a Eibar

ElgetaTalan una quincena de plataneros en Sanrokoste junto a la carretera a Eibar
Entre el pasado lunes y martes, el servicio de mantenimiento foral de carreteras taló los viejos ejemplares
J. A. M.
elgeta.
Miércoles, 3 de diciembre 2025
El acceso o salida de Elgeta de la carrera de Eibar ya no cuenta con el paso de un centenar de metros entre plataneros a los dos lados tras la tala desarrollada entre este lunes y martes por los servicios de mantenimiento de viales de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
El Ayuntamiento había pedido una poda de estos árboles porque algunas ramas caían a la carreta y el paseo.
Por su parte, los técnicos forales han decidido eliminar los ejemplares por completo porque algunos presentaban mal estado en la misma orilla de la calzada y suponían un peligro para la seguridad de vehículos y viandantes.
El paso queda más despejado con esta medida pero siguen siendo un punto peligroso en caso de salirse a uno u otro lado de la carretera porque no han retirado los tocones.
Desde el Ayuntamiento van a solicitar a la Diputación que saque todas las raíces de los árboles que han cortado en Sanrokoste.