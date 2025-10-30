Subida general del 3% a los impuestos para 2026 y del 6% para la tasa de basura

Los impuestos y tasas municipales del ejercicio 2026 tendrán un incremento general del 3% salvo algunas excepciones como el 6% de subida para el recibo de la basuras o la congelación de varios precios públicos, además de ajustes en las bonificaciones. Este es el acuerdo aprobado en la sesión plenaria con los votos de EH Bildu mientras que el PNV se abstuvo.

El alcalde Ibon Unzetabarrenetxea defendió la subida atendiendo que esperan recibir 39.000 euros menos del fondo Foral y por el efecto del IPC. Y señaló que el 6% en basuras obedece a que, a pesar de aplicar en 2025 una subida muy fuerte, no han alcanzado a cubrir el criterio europeo de autofinanciación y el servicio sigue siendo deficitario.

El portavoz jeltzale Mikel Larrea señaló que a pesar de estar de acuerdo con el 3%, hay propuestas de su grupo que no se han aceptado y consideran que falta información con varios estudios pendientes para la toma decisiones sobre viviendas vacías, basuras y el impuesto de actividades económicas.

Entre los precios que no conocerán aumento están la ludoteca, gazteleku, udaleku y los cursos deportivos.

Impuesto de circulación

En el capítulo de bonificaciones han aceptado dos enmiendas del PNV. Mantener a los vehículos eléctricos y de hidrógeno un descuento en el impuesto del 75%, y a los híbridos y combustión de gas reducir la ayuda al 45% «para impulsar la electrificación».

De otra parte, la bonificación en el IBI a las viviendas de uso residencial que instalen sistemas de aprovechamiento solar se reduce a los 10 años, de los 39 que figuraban hasta la fecha.