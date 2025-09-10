Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Elgeta

La subida atlética a Intxorta alcanza el 20 de septiembre la XXVIII edición

J.A.M.

elgeta.

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:15

Entre la citas atléticas la que ofrece un carácter más local es la Subida a Intxorta que potencia ese perfil 'de andar por casa' con la decisión de premiar únicamente a los deportistas empadronados en el municipio, aunque la participación esté abierta a todos los interesados.

El próximo 20 de septiembre, en el marco de la feria, alcanzará su vigesimoctava edición en las tres categorías que incluye el último formato: de mayores a partir de los 16 años; la de 12 a 16 años; y para los menores de 12 años. Estos últimos cubrirán un recorrido de la Plaza hasta la ermita Salvador y vuelta. La inscripción es gratuita. La subida a Intxorta de los mayores tiene una distancia de 2,8 kilómetros con una ascensión desde los 470 metros de la Plaza a los 737 de la cima, y regreso al punto de partida.

