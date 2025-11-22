Salida montañera y 'babajana' con Kantsatzeke para el próximo domingo

Kantsatzeke Mendi Taldea lanza la invitación a participar en la salida del próximo domingo 30 de noviembre a la que acompañarán con una alubiada en ... Elgeta abierta a los que acudan a cubrir el recorrido montañero y a quienes prefieran sentarse a la mesa directamente.

El objetivo del paseo es alcanzar el alto de Sarrimendi (604 metros) desde la vertiente de Berriz, y regresar para la comida que celebrarán desde las 14.30 horas. En caso de mal tiempo realizarán un paseo por la inmediaciones del municipio.

Hasta este jueves está abierta la inscripción a uno o los dos encuentros, recorrido montañero y 'babajana'. Los interesados entrar en contacto en la faceboock, en el email kantsa-tzeke@ gmail.com o a través de whatsapp al 690 740 056.

Para el paseo montañero partirán de la Plaza a las 8.00 horas para caminar entre tres y cuatro horas. Las cuentas se realizarán tras la 'babajana'.

Hoy, 'Agur Etxebeste'

La propuesta Zinia de Elgetako Gazte Asanblada ofrece hoy la película 'Agur Etxebeste' desde las 18.00 horas en la sala de KZgunea de kultur etxe. Una cinta de 2019 de Asier Altuna y Telmo Esnal que prologó las aventuras del alcalde Patrizio Etxebeste (Ramon Agirre ) de la exitosa 'Aupa Etxebeste' (2005).

El martes concentración

Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, el colectivo feminista local Amantalak ha convocado para este martes desde las 19.00 horas una concentración en la Plaza. El programa de Amantalak continuará el próximo sábado con el desarrollo de la segunda edición de Emakume eta Kirola que tendrá como eje temático central el baile con sesiones de mañana y tarde, y una comida con inscripción en Haizea.