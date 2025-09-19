Sagardo Eguna con sus ingredientes tradicionales, una jornada a disfrutar

J.A.M. elgeta. Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:17 Comenta Compartir

El mejor producto de los baserritarras locales y del entorno junto a otras elaboraciones de calidad son el argumento principal esta mañana de la feria de otoño que desde las 10.30 horas estará lista en la Plaza.

A partir de las 11.00 horas la XXVII subida atlética a Intxorta, y hasta Salbador en el caso de los niños y niñas. La inscripción en el punto de partida desde las 10.30 horas.

Y durante toda la matinal los niños y niñas podrán deslizarse por la tirolina que montarán desde el último piso de la Casa Consistorial.

El concurso de elaboración de tortillas de patata es uno de los reclamos centrales. A las 18.00 horas en la Plaza. Una vez presentadas las piezas, hasta las 19.15 horas, el jurado valorará sabor, aspecto y presentación. Los premios serán para la tortilla más sabrosa y la mejor presentada. Los elgetarras tendrán ocasión de saborearlas como pintxos tras la competición por un euro.

La animación de las calles será con Deiadar Txaranga de 19.30 a 21.00 horas. En Espaloia desde las 21.30 horas concierto con los grupos Babes Gabe, Apunta y Ostiada Oi!. Una cita del Sagardo Eguna que también llenará la sala horas antes con una comida a partir de las 15.00 horas.

En la organización del Sagardo Eguna colaboran Ayuntamiento, Elgetako Gazte Asanblada y Mend Mendia Racing.

La plataforma Elgeta-Palestina invita a concentrarse hoy, a las 13.00 horas, desde la Plaza y por Gudarien Bide para denunciar el genocidio.