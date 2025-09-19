Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La feria da una oportunidad de adquirir productos de calidad y proximidad. MIGURA

Elgeta

Sagardo Eguna con sus ingredientes tradicionales, una jornada a disfrutar

La feria abre hoy a las 10.30 horas para que poco después comience Intxortako Igoera

J.A.M.

elgeta.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:17

El mejor producto de los baserritarras locales y del entorno junto a otras elaboraciones de calidad son el argumento principal esta mañana de la feria de otoño que desde las 10.30 horas estará lista en la Plaza.

A partir de las 11.00 horas la XXVII subida atlética a Intxorta, y hasta Salbador en el caso de los niños y niñas. La inscripción en el punto de partida desde las 10.30 horas.

Y durante toda la matinal los niños y niñas podrán deslizarse por la tirolina que montarán desde el último piso de la Casa Consistorial.

El concurso de elaboración de tortillas de patata es uno de los reclamos centrales. A las 18.00 horas en la Plaza. Una vez presentadas las piezas, hasta las 19.15 horas, el jurado valorará sabor, aspecto y presentación. Los premios serán para la tortilla más sabrosa y la mejor presentada. Los elgetarras tendrán ocasión de saborearlas como pintxos tras la competición por un euro.

La animación de las calles será con Deiadar Txaranga de 19.30 a 21.00 horas. En Espaloia desde las 21.30 horas concierto con los grupos Babes Gabe, Apunta y Ostiada Oi!. Una cita del Sagardo Eguna que también llenará la sala horas antes con una comida a partir de las 15.00 horas.

En la organización del Sagardo Eguna colaboran Ayuntamiento, Elgetako Gazte Asanblada y Mend Mendia Racing.

La plataforma Elgeta-Palestina invita a concentrarse hoy, a las 13.00 horas, desde la Plaza y por Gudarien Bide para denunciar el genocidio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra la emblemática tienda de Vinos Ezeiza: «No hay nadie de la familia que quiera ocuparse de la tienda»
  2. 2 La cola para probar un pintxo de tortilla en San Sebastián, a debate: «Es un bar como cualquier otro»
  3. 3 Un alcalde de los Pirineos estalla contra los excursionistas que van a recoger setas: «No me importa si no pueden pasar»
  4. 4 Robert Treviño lleva a los tribunales a la Euskadiko Orkestra por su despido
  5. 5

    Los funcionarios que tramitan el paro decidirán si pasan a ser del Gobierno Vasco
  6. 6 La villa, a un paso de San Sebastián, seleccionada para la portada de una revista de lujo
  7. 7

    Osakidetza incorpora a 27 médicos de familia y 4 pediatras de difícil cobertura en Gipuzkoa
  8. 8 Muere el exdirector médico del Hospital Universitario de Navarra en un accidente de montaña en Riaño (León)
  9. 9

    Dos detenidos por retener y agredir sexualmente a un hombre en una vivienda de Azkoitia
  10. 10 Fallece la arrasatearra Idoia Herrarte en un accidente de bicicleta en Ecuador

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Sagardo Eguna con sus ingredientes tradicionales, una jornada a disfrutar

Sagardo Eguna con sus ingredientes tradicionales, una jornada a disfrutar