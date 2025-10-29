Retoma hoy la actividad la oficina de asesoramiento sobre consumos de energía

J.A.M. elgeta. Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:40 Comenta Compartir

Tras una interrupción en el servicio de asesoramiento, hoy retoma la actividad la oficina en materia de energías y consumos de la Mancomunidad. La visita semanal de la técnico tiene lugar los jueves en el Ayuntamiento, en horario de 09.00 a 13.00 horas. La oficina para la transición energética facilita la comprensión de las facturas de electricidad y gas; informar sobre las oportunidades existentes en el mercado regulado y libre; analiza a partir de datos históricos, la potencia óptima correspondiente a cada suministro; informar sobre las energías renovables; y otras funciones.

Lotería del PNV

Los elgetarras interesados en la lotería de Navidad de EAJ-PNV tienen de plazo hasta el 15 de noviembre para entrar en contracto María Jesús Lete o con Begoña Ardanza.