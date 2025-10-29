Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Elgeta

Retoma hoy la actividad la oficina de asesoramiento sobre consumos de energía

J.A.M.

elgeta.

Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:40

Comenta

Tras una interrupción en el servicio de asesoramiento, hoy retoma la actividad la oficina en materia de energías y consumos de la Mancomunidad. La visita semanal de la técnico tiene lugar los jueves en el Ayuntamiento, en horario de 09.00 a 13.00 horas. La oficina para la transición energética facilita la comprensión de las facturas de electricidad y gas; informar sobre las oportunidades existentes en el mercado regulado y libre; analiza a partir de datos históricos, la potencia óptima correspondiente a cada suministro; informar sobre las energías renovables; y otras funciones.

Lotería del PNV

Los elgetarras interesados en la lotería de Navidad de EAJ-PNV tienen de plazo hasta el 15 de noviembre para entrar en contracto María Jesús Lete o con Begoña Ardanza.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un senderista tras caer de gran altura en Jaizkibel
  2. 2 Muere una donostiarra de 41 años en un accidente de tráfico en Olite
  3. 3 Una pareja de novios deberá pagar 13.000 euros al sufrir gastroenteritis 60 de los invitados en un restaurante de Orio
  4. 4

    «La estaba ahorcando y nosotros intervinimos porque, si no, la mata»
  5. 5 Una dermatóloga vasca analiza el sérum con efecto bótox de Mercadona: milagro antiedad o efecto flash pasajero
  6. 6 Cierres en el comercio local de un barrio de San Sebastián: «Nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo durante todos estos años»
  7. 7

    Investigan a dos alumnas de 12 años por su «agresión sexual» a una niña de 6 en un colegio de Vitoria
  8. 8

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad
  9. 9 Desahucian a once personas, entre ellas un niño y una embarazada, que vivían subarrendadas en una casa en Egia
  10. 10

    Seis padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Retoma hoy la actividad la oficina de asesoramiento sobre consumos de energía