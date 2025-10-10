La quincena verde arranca con costura y cierra con seguimiento a los murciélagos

Un grupo de niños y niñas junto a adultos durante al limpieza el año pasado de otra tramo.

Juan Antonio Migura Elgeta. Viernes, 10 de octubre 2025, 20:16

'Hamabostaldi Berdea' activa hoy un programa con impulso municipal con media docena de citas que buscan impulsar los criterios de sostenibilidad en base a la reducción del consumo, la reutilización y el reciclaje. Para el arranque esta tarde un taller de costura de 17.00 a 20.00 horas en el consistorio donde la cada participante debe acudir con su máquina de coser y material necesario para aprender a realizar remiendos y operaciones sencillas de corte y costura.

El miércoles en la biblioteca desde las 18.00 a 20.00 horas desarrollan un taller para saber cómo iniciar la creación de un huerto de hierbas medicinales.

Para el próximo sábado, en coordinación con el programa general que se desarrolla en Debagoiena, en Elgeta limpiarán en 'auzolan' un tramo del río Aixola. La cita para los interesados a las 11.00 horas en la Plaza. Al regreso un lunch

El 22 de octubre en Intxorta Elkartea, de 18.00 a 20.00 horas, un taller teórico y práctico de cocina agroecológica. Inscripción en el Ayuntamiento para las plazas que están limitadas. El domingo 26 de octubre desde las 11.00 horas un recorrido por la cajas de anidamiento de murciélagos para conocer su estado y evolución.

A las propuesta concretas el Ayuntamiento añade este mes la consigna para concienciar a los propietarios de perros para que se retiren siempre los excrementos de las calles.

