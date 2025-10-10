Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un grupo de niños y niñas junto a adultos durante al limpieza el año pasado de otra tramo. E.B.

Elgeta

La quincena verde arranca con costura y cierra con seguimiento a los murciélagos

Para el 18 de octubre lanzan una convocatoria en 'auzolan' para limpiar otra tramo del río Aixola

Juan Antonio Migura

Elgeta.

Viernes, 10 de octubre 2025, 20:16

Comenta

'Hamabostaldi Berdea' activa hoy un programa con impulso municipal con media docena de citas que buscan impulsar los criterios de sostenibilidad en base a la reducción del consumo, la reutilización y el reciclaje. Para el arranque esta tarde un taller de costura de 17.00 a 20.00 horas en el consistorio donde la cada participante debe acudir con su máquina de coser y material necesario para aprender a realizar remiendos y operaciones sencillas de corte y costura.

El miércoles en la biblioteca desde las 18.00 a 20.00 horas desarrollan un taller para saber cómo iniciar la creación de un huerto de hierbas medicinales.

Para el próximo sábado, en coordinación con el programa general que se desarrolla en Debagoiena, en Elgeta limpiarán en 'auzolan' un tramo del río Aixola. La cita para los interesados a las 11.00 horas en la Plaza. Al regreso un lunch

El 22 de octubre en Intxorta Elkartea, de 18.00 a 20.00 horas, un taller teórico y práctico de cocina agroecológica. Inscripción en el Ayuntamiento para las plazas que están limitadas. El domingo 26 de octubre desde las 11.00 horas un recorrido por la cajas de anidamiento de murciélagos para conocer su estado y evolución.

A las propuesta concretas el Ayuntamiento añade este mes la consigna para concienciar a los propietarios de perros para que se retiren siempre los excrementos de las calles.

Inscripción a excursión

Mañana de 11.30 a 12.30 horas en Ozkarbi Elkartea se puede formalizar la inscripción a la excursión que Xalbadorpe organiza a Gasteiz para el 22 de octubre.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sapa suministrará su tecnología al Ejército de EE UU con un acuerdo pionero por 5.000 millones
  2. 2

    «Hacía lo que quería conmigo, utilizaba mi cartilla y la tarjeta del banco»
  3. 3 Barbara Goenaga y sus recuerdos de juventud en San Sebastián: «Los vendían en Gros en una tienda punk»
  4. 4 Obligan a un supermercado a readmitir a una trabajadora en Gipuzkoa a la que vigiló con un detective tras acumular 550 días de baja
  5. 5

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  6. 6

    La opositora venezolana María Corina Machado gana el Nobel de la Paz que quería Trump
  7. 7 El tabnabbing, la nueva estafa sobre la que alerta la Policía Nacional: «Todo es cuestión de un pequeño gesto»
  8. 8 Golpe al aeropuerto de Bilbao: una aerolínea estadounidense anuncia una nueva ruta a Nueva York desde el norte de España
  9. 9

    La futura estación central del Topo en Donostia recibe sus escaleras mecánicas
  10. 10

    «Tenemos una enfermedad mental y ya no nos escondemos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La quincena verde arranca con costura y cierra con seguimiento a los murciélagos

La quincena verde arranca con costura y cierra con seguimiento a los murciélagos