Elgeta

Una quincena de partidos en la segunda jornada del campeonato de frontenis

J. A. M.

elgeta.

Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:14

Entre hoy y mañana la cancha municipal acogerá una quincena de partidos del campeonato de frontenis.

Los choques hoy están programados desde las 15.00 a las 20. 45 horas, y mañana de 9.00 a 12.25 horas. El próximo fin de semana tendrá lugar los encuentros de semifinales y los partidos definitivo por las txapelas en las categorías masculina y femenina.

Preestreno de Goa!zen

Entre los programas con mayor aceptación entre niños y niñas está la veterana serie de Euskal Telebista 'Go!azen' que este domingo ofrece el capítulo de preestreno de la duodécima temporada en Espaloia.

El público infantil podrá disfrutar del adelanto de las nuevas aventuras de sus personajes a partir de las 17.00 horas en el auditorio municipal. La entrada es libre.

