Punto de información, mañana sobre la tubería de hidrógeno verde

J. A. M. Elgeta. Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:59

El vecindario tendrá ocasión mañana de conocer el proyecto de la supertubería de hidrógeno verde que atravesará Alto Deba con la entrada por Elgeta y salida en Leintz -atzaga, y que estará lista para 2030, según las previsiones adelantadas en la presentación en Bilbao de principios del mes de noviembre.

En el Ayuntamiento montarán un punto de información, de 9.00 a 14.00 horas atendido por personas de Enagas, para dar conocer recorridos en el término municipal que se contemplan y posibles afecciones. Dispondrán de material gráfico de las zonas de estudio para el trazado de la canalización para el transporte de hidrógeno verde. En Euskadi discurrirá entre Reocin y Arrigorriaga y desde esta última localidad hacia Haro. De los 2.600 kilómetros del total 163 estarán en Euskadi y una treintena en Debagoiena con entrada en Elgeta y salida en Leintz-Gatzaga.