La popular Intxortako Igoera busca este sábado batir los récords de 2015 y 2023

ElgetaLa popular Intxortako Igoera busca este sábado batir los récords de 2015 y 2023
Los competidores partirán a las 11.00 horas del murete de la Plaza para mejorar los tiempos de Eleder Lozano y Nerea Goikoetxea
Elgeta
Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:16
Intxortako Igoera celebra este sábado la vigesimoséptima edición abierta a la participación de todos los deportistas pero con premio sólo para los empadronados en ... el municipio.
Se correrá desde las 11.00 horas con salida en la Plaza. La inscripción en este punto se realizará desde las 10.30 horas.
La prueba tiene tres categorías: de mayores a partir de los 16 años; la de 12 a 16 años; y para los menores de 12 años, que cubrirán en este último caso un recorrido de la Plaza hasta la ermita Salvador y vuelta.
La inscripción es gratuita. A los menores de 12 años se solicita permiso de los padres o tutores para tomar parte.
En la subida a Intxorta la distancia a cubrir es de 2,8 kilómetros con una ascensión desde los 470 metros de la Plaza a los 737 de la cima, y regreso al punto de partida.
La carrera mantiene como récord el tiempo establecido en la edición de 2015 por Eleder Lozano con 16 minutos y 14 segundos en la categoría masculina, y los 22.38 minutos que invirtió en 2023 en la femenina Nerea Goikoetxea.
Batir los mejores tiempos tiene un premio especial de 60 euros, además de los 60, 30 y 20 euros de los tres primeros, respectivamente, en la categoría absoluta.
En el grupo de 12 a 16 años los premios en esos puestos serán de 20, 12 y 6 euros.
Elgeta Palestina
El recién creado movimiento Elgeta-Palestina convoca para este sábado, en el marco de Sagardo Eguna, a las 13.00 una protesta alineados a los dos lados de Gudarien Bide desde la Plaza hacia abajo con el lema 'Genozidioari stop. Palestina askatu'.
