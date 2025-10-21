El PNV pide congelar la tasa de las basuras y un cálculo del coste por municipios

Una subida del 2,5% en la ordenanza fiscal en base al IPC medio de Gipuzkoa entre enero y agosto es la propuesta del ... PNV al gobierno local de EH Bildu de cara a la ordenanza de impuestos y tasas públicas que aplicará el consistorio en 2026.

Apuestan por una ordenanza fiscal más progresiva, señala el portavoz económico del partido jeltzale, Mikel Larrea. «Es un planteamiento adaptado a la realidad social y económica de nuestro país. Nuestra intención es que los elgetarras tengan cargas fiscales coyunturales, y por eso hoy damos un paso más hacia una fiscalidad incentivadora, justa y verde».

Plantean varios ajustes y mejoras para caminar a un fiscalidad progresista en función a la capacidad económica de los contribuyentes, y piden al gobierno de EH Bildu que realice en 2026 un estudio sobre la situación socioeconómica de la ciudadanía.

Entre las medidas concretas el PNV señala que, «nuestras estimaciones indican que Elgeta podría aplicar una rebaja de hasta un 20% en la tasa de basura con un sistema justo de reparto de costes». Larrea pide que no se suba este año este recibo, «El año pasado aplicamos un fuerte incremento del 35% para adaptarnos a la directiva de la Unión Europea. Entonces actuamos con responsabilidad, y ahora pedimos la misma responsabilidad a EH Bildu», y reclaman al gobierno que solicita a Mancomunidad el desarrollo de un método para que cada localidad pague el coste real del servicio en su municipio y no el mancomunado, medida que llevaría a ahorrar el 20%.

Contra el recargo al IBI

Vuelven a oponerse al recargo del 75% a las viviendas vacías al considerar que una medida sancionadoras y recaudatoria no hace frente al problema de la vivienda. «Hay que combinarlo con la promoción y la colaboración con el resto de instituciones».

En el capítulo de bonificaciones al impuesto de vehículos, en lugar de un 75% general, quieren mantener ese porcentaje para eléctricos y de hidrógeno, y aplicar un 45% a los híbridos enchufables y los de combustión de gas. Reclaman que la bonificación sea por cuatro años, y se aplique de oficio.

En relación al impuesto de construcción en los proyectos para facilitar la accesibilidad, son partidarios del 90% en viviendas particulares con residentes con problemas de movilidad, y que se bonifique el 75% del impuesto en las obras de comunidades de propietarios.

Además Larrea recuerda que la inspección fiscal a las empresas de la localidad en torno al impuesto de actividades económicas acordado hace dos años, está sin realizar. «No se trata de apretar a las empresas, sino simplemente de regularizar y actualizar los elementos tributarios con los que se calculan los impuestos y tasas municipales».