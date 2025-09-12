Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Concentración de los pensionistas de esta semana. E.P.

Elgeta

Los pensionistas mantienen la presión

Protestan contra la negativa del Gobierno Vasco a equiparar pensiones mínimas con SMI

J. A. M.

ELGETA.

Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:48

El rechazo del Gobiern Vasco ha tramitar la Iniciativa Legislativa Popular donde los movimientos de pensionistas solicitan la equiparación de la pensión mínima a la salario mínimo interprofesional, una reclamación que avalaron ante el Parlamento Vasco con 145.000 firmas, ha ocasionado las protestas. Los colectivos de pensionistas movilizados no comparten el argumento de que las competencias son de la administración central, y solicitan que se desarrolle el sistema propio que recoge el Estatuto para que Gobierno Vasco asuma las mejoras.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pablo Iglesias y el colegio privado de sus hijos, entre los bulos de Twitter y la realidad de la hemeroteca
  2. 2 Una comunidad de vecinos de San Sebastián pide una solución urgente a los excrementos de palomas: «Llevamos así 25 años»
  3. 3 Fallece un bañista en la playa de Zarautz
  4. 4

    Las familias vascas podrán disfrutar en 2026 de hasta 20 semanas de permiso retribuido por hijo
  5. 5 La actriz que trabajó con George Clooney y que anuncia su embarazo desde San Sebastián
  6. 6

    La Mari de Chambao: «El cuerpo me dijo basta por el cáncer y las adicciones»
  7. 7 Una empresa guipuzcoana cambia de manos tras ser comprada por un fondo de inversión gallego
  8. 8 Le cobran 8,40 euros por una tónica y una manzanilla en San Sebastián: «Viaja un poco y luego te quejas»
  9. 9 Así es la villa más lujosa y cara de la costa de Gipuzkoa, con piscina infinita y vistas incomparables
  10. 10 La Guardia Municipal identifica a 135 personas que duermen en los pabellones abandonados de Herrera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los pensionistas mantienen la presión

Los pensionistas mantienen la presión