Los pensionistas mantienen la presión

El rechazo del Gobiern Vasco ha tramitar la Iniciativa Legislativa Popular donde los movimientos de pensionistas solicitan la equiparación de la pensión mínima a la salario mínimo interprofesional, una reclamación que avalaron ante el Parlamento Vasco con 145.000 firmas, ha ocasionado las protestas. Los colectivos de pensionistas movilizados no comparten el argumento de que las competencias son de la administración central, y solicitan que se desarrolle el sistema propio que recoge el Estatuto para que Gobierno Vasco asuma las mejoras.