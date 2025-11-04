Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una espectacular vista es la que podrán disfrutar desde Goikomendi los participantes. JONE PERALES/MENDIAK

Elgeta

Ozkarbi organiza una salida el domingo a Goikomendi y Azkonabieta

Partirán desde la Plaza a las 10.30 horas para pasear hasta los dos enclaves del barrio de Goimendi y regresar al centro

J.A.M.

elgeta.

Martes, 4 de noviembre 2025, 20:31

Con el mes de noviembre llega el programa de actividades que anualmente convoca Ozkarbi Elkartea. Para este fin de semana apuestan por el montañismo y la música.

El viernes, en colaboración con Goibeko, organizan el concierto acústico que ofrecerá el dúo arrasatearra Garazi eta Amaiur. La actuación tendrá lugar en los locales de Ozkarbi Elkartea a partir de las 19.00 horas.

Para el domingo proponen una salida montañera matinal que apunta como destino a Goikomendi (652 metros) y Azkonabieta (724 metros).

Tomarán la salida desde las Plaza a las 10.30 horas y después de cubrir la caminata disfrutarán de caldo y chorizo.

Mañana gaztainerre

También en Ozkarbi pero con organización de Xalbadorpe Jubilatu Elkartea, mañana, cumplimentarán la tradición del gaztainerre a partir de las 17.30 horas. La invitación es para los socios de la asociación de jubilados.

Oficina sobre energía

La oficina itinerante sobre energía acude mañana a Elgeta para atender a los interesados entre las 9.00 y las 13.00 horas en las dependencias municipales. Para entrar en contacto llamar al 747 485 147 o a través de energiabulegoa@debagoiena.eus.

Lotería del PNV

Hasta el 15 de noviembre se puede entrar en contacto con María Jesús Lete o Begoña Ardanza para solicitar la lotería navideña del EAJ-PNV.

