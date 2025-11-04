Ozkarbi organiza una salida el domingo a Goikomendi y Azkonabieta

Una espectacular vista es la que podrán disfrutar desde Goikomendi los participantes.

Con el mes de noviembre llega el programa de actividades que anualmente convoca Ozkarbi Elkartea. Para este fin de semana apuestan por el montañismo y la música.

El viernes, en colaboración con Goibeko, organizan el concierto acústico que ofrecerá el dúo arrasatearra Garazi eta Amaiur. La actuación tendrá lugar en los locales de Ozkarbi Elkartea a partir de las 19.00 horas.

Para el domingo proponen una salida montañera matinal que apunta como destino a Goikomendi (652 metros) y Azkonabieta (724 metros).

Tomarán la salida desde las Plaza a las 10.30 horas y después de cubrir la caminata disfrutarán de caldo y chorizo.

Mañana gaztainerre

También en Ozkarbi pero con organización de Xalbadorpe Jubilatu Elkartea, mañana, cumplimentarán la tradición del gaztainerre a partir de las 17.30 horas. La invitación es para los socios de la asociación de jubilados.

Oficina sobre energía

La oficina itinerante sobre energía acude mañana a Elgeta para atender a los interesados entre las 9.00 y las 13.00 horas en las dependencias municipales. Para entrar en contacto llamar al 747 485 147 o a través de energiabulegoa@debagoiena.eus.

Lotería del PNV

Hasta el 15 de noviembre se puede entrar en contacto con María Jesús Lete o Begoña Ardanza para solicitar la lotería navideña del EAJ-PNV.