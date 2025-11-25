Movember Elgeta monta una charla mañana sobre el cáncer de próstata

J. A. M. elgeta. Martes, 25 de noviembre 2025, 20:53 Comenta Compartir

El grupo local de los bigotudos que durante el mes de noviembre visibilizan la salud masculina a través de la iniciativa Movember, organizan para mañana, desde las 19.00 horas en Ozkarbi Elkartea, la charla 'Hablando del cáncer de próstatas' que estará a cargo de la uróloga del hospital de Zumarraga, Josune Zubizarreta. Facilitará a los asistentes consejos prácticos sobre hábitos saludables, prevención y detección temprana.

Astrotopaketak

El programa de talleres de Ilatargi Astronomi Taldea ofrece hoy un encuentro en la biblioteca para el manejo de los telescopios. La actividad tendrá lugar desde las 18.30 horas.