La ludoteca activa la inscripción para abrir el servicio desde el 8 de septiembre

J. A. M. elgeta. Martes, 2 de septiembre 2025, 20:17 Comenta Compartir

La ludoteca iniciará la actividad para el curso 2025-2026 el próximo lunes, 8 de septiembre, en las dependencias de Torrealdea para atender a los usuarios de 16.00 a 19.00 horas, de lunes a viernes, durante el periodo escolar.

La inscripción está abierta de forma presencial en el Ayuntamiento o a través de correo electrónico udala@elgeta.eus. Ofrece un programa de tiempo libre formativo para niños y niñas con la posibilidad de recoger a los usuarios a la salida del centro escolar.

Hay cuatro fórmulas de utilización: curso completo hasta junio, incluido, por 280 euros; la mitad del curso con un precio por niño o niña de 180 euros; mensual por 40 euros; la opción de un bono para diez días por 40 euros. Los precios están congelados desde 2015. Se aplicarán descuentos en función a las rentas que pueden alcanzar hasta el 90% de la cuantía.