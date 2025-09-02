Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Elgeta

La ludoteca activa la inscripción para abrir el servicio desde el 8 de septiembre

J. A. M.

elgeta.

Martes, 2 de septiembre 2025, 20:17

La ludoteca iniciará la actividad para el curso 2025-2026 el próximo lunes, 8 de septiembre, en las dependencias de Torrealdea para atender a los usuarios de 16.00 a 19.00 horas, de lunes a viernes, durante el periodo escolar.

La inscripción está abierta de forma presencial en el Ayuntamiento o a través de correo electrónico udala@elgeta.eus. Ofrece un programa de tiempo libre formativo para niños y niñas con la posibilidad de recoger a los usuarios a la salida del centro escolar.

Hay cuatro fórmulas de utilización: curso completo hasta junio, incluido, por 280 euros; la mitad del curso con un precio por niño o niña de 180 euros; mensual por 40 euros; la opción de un bono para diez días por 40 euros. Los precios están congelados desde 2015. Se aplicarán descuentos en función a las rentas que pueden alcanzar hasta el 90% de la cuantía.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Euskadi abre el plazo para que 9.000 dueños de VPO compren el derecho a no tener que devolver su piso
  2. 2 Tragedia en Álava: muere un segundo joven tras salirse de la calzada el vehículo en el que viajaban
  3. 3 Brais cuenta con una importante oferta de Arabia
  4. 4 El soltero de First Dates que buscaba una chica española y rechaza salir con una vasca de Argentina: «Quería probar, porque en el pasado...»
  5. 5

    Los universitarios vascos cobran de media 1.828 euros y los de la FP, 1.426
  6. 6 «El bus 28 tenía que haber sido hoy gratis como compensación»
  7. 7

    Sadiq no sale de la Real, de momento
  8. 8 El Sadar, nueva casa de Becker
  9. 9

    «Solo sé que Dios me ha elegido»
  10. 10

    Otegi, sobre CAF y el conflicto en Gaza: «Conozco sus cuentas y podrían prescindir del contrato con Israel»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La ludoteca activa la inscripción para abrir el servicio desde el 8 de septiembre