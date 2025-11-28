Invitación municipal a participar en la encuesta local sobre la vivienda

J.A.M. elgeta. Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:50 Comenta Compartir

Definir las necesidades reales en viviendas y tomar medidas es la intención del cuestionario que ha puesto en la calle el Ayuntamiento. La encuesta se puede retirar en formato de papel en la secretaría municipal o descargar a través del código QR impreso en la cartelería distribuida.

Quieren saber cuál es la situación personal en esta materia, si desean o no adquirir o alquilar vivienda, o simplemente están interesados en cambiar de piso. Tras superar esta primera fase centrada en recabar los datos, en la siguiente analizarán la viabilidad de poner esos pisos en el mercada. Un proceso que requerirá del Ayuntamiento entrar en contacto con los propietarios para conocer pros y contras, y determinar qué actuaciones públicas pueden activar el parque de viviendas.