La inscripción a las clases de euskal dantzak está abierta hasta el 25 de septiembre

J. A. M. Elgeta. Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:59 Comenta Compartir

Una vez constituidos los grupos a partir de octubre se abrirá la actividad en los cursos de euskal dantzak que tienen abierto el periodo para apuntarse hasta el 25 de septiembre, inclusive.

Las personas interesadas en recibir la formación pueden formalizar el trámite rellenando el formulario que se descarga en el código QR que figura en la cartelería del curso.

Las clases semanales se ofrecerán los viernes en el gimnasio del Polideportivo de 16.15 a 17.15 horas para los grupos niñas y niños de tres a cinco años de preescolar, y los de primero a tercero de primaria.

Y de 17.15 a 18.15 horas para los grupos de cuarto a sexto de educación primaria y para el grupo desde primero de secundaria en adelante. El precio es una cuota única anual de 75 euros.