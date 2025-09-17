Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Elgeta

La inscripción a las clases de euskal dantzak está abierta hasta el 25 de septiembre

J. A. M.

Elgeta.

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:59

Una vez constituidos los grupos a partir de octubre se abrirá la actividad en los cursos de euskal dantzak que tienen abierto el periodo para apuntarse hasta el 25 de septiembre, inclusive.

Las personas interesadas en recibir la formación pueden formalizar el trámite rellenando el formulario que se descarga en el código QR que figura en la cartelería del curso.

Las clases semanales se ofrecerán los viernes en el gimnasio del Polideportivo de 16.15 a 17.15 horas para los grupos niñas y niños de tres a cinco años de preescolar, y los de primero a tercero de primaria.

Y de 17.15 a 18.15 horas para los grupos de cuarto a sexto de educación primaria y para el grupo desde primero de secundaria en adelante. El precio es una cuota única anual de 75 euros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La reflexión de una joven madrileña al mudarse a una ciudad de Euskadi: «Siento como si fuera domingo todos los días»
  2. 2 Consternación por la muerte de Martina García de 25 años, exconcejala de Podemos en Castilla- La Mancha
  3. 3 Franco Berrino, epidemiólogo, explica los motivos para rechazar el azúcar: «Provoca diabetes, obesidad y mucho más»
  4. 4

    «¿Es normal que un masajista te toque los pechos y te meta los dedos en la vagina?»
  5. 5 La emotiva despedida a un camarero en San Sebastián: «Qué bonito ha sido trabajar contigo»
  6. 6

    Los funcionarios del Gobierno Vasco podrán teletrabajar dos días a la semana desde enero
  7. 7 Barbara Goenaga dedica un bonito mensaje a Borja Sémper en plena lucha contra el cáncer: «Ya queda poco»
  8. 8 Eneko Goia reconoce que la estación de autobuses «se ha quedado pequeña» y plantea una ampliación
  9. 9 «A partir de ahora solo podemos dar clases de euskera a personas extranjeras, es incomprensible»
  10. 10 El restaurante de Gipuzkoa que Karlos Arguiñano recomienda tras cocinar su último plato en televisión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La inscripción a las clases de euskal dantzak está abierta hasta el 25 de septiembre