Fin de semana cargado de txapeldunes

Juan Antonio Migura elgeta. Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:05 Comenta Compartir

La cancha del frontón, el bolatoki distante unos metros y el futbolín de Ozkarbi han sido los escenarios para la celebración el sábado de las finales y fases clasificatorias de varias modalidades.

Los primeros en cerrar el palmarés fueron los competidores de frontenis. El título femenino, donde han participado cinco parejas, fue para Uxue Larrea y Miren Gisasola que vencieron en la final por 25-14 a Estíbaliz Marcos y Lierni Asurabarrena. Entre las catorce parejas masculinas las txapelas para Eñaut Arantzeta e Ibon Unzetabarrenetxea que no tuvieron que sudar porque los rivales no se presentaron de manera que se registró un 25-0 frente a los finalistas Iosu Herran y Paul Valgañon.

Poco después, desde las 17.00 horas, tuvo lugar la quinta jornada del 35 campeonato de Euskal Herria de bolos a tres txirlos. El primer puesto fue para Jabi Urkidi con 9 txirlos del equipos MX3T, segundo José A. Nuñez del equipo San Andrés con siete tiradas, y con la misma cifra de derribos Enara Montiel, de Asola Berri, fue tercera. Cuarto con 6 txirlos Gorka Bereziartu del equipo local, y el quinto también Jabi Marino, de MX3T. La tirada definitiva será el próximo sábado en la bolera de Etxaguen, en Aramaio.

El programa de campeonatos se trasladó a media tarde a Ozkarbi Elkartea para la disputa del título de futbolín. Tomaron parte seis parejas con victoria final de Gaizka Bolinaga y Oxel Erostarbe en una reñida final ante Joseba y Aritz Macarro.