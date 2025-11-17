Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Grupo de participantes en el campeonato de futbolín de Ozkarbi Elkartea que se llevaron Gaizka y Oxel. 0.E.

Elgeta

Fin de semana cargado de txapeldunes

Los campeonatos de frontenis, bolos a tres txirlos y futbolín se celebraron en una jornada polideportiva

Juan Antonio Migura

elgeta.

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:05

Comenta

La cancha del frontón, el bolatoki distante unos metros y el futbolín de Ozkarbi han sido los escenarios para la celebración el sábado de las finales y fases clasificatorias de varias modalidades.

Los primeros en cerrar el palmarés fueron los competidores de frontenis. El título femenino, donde han participado cinco parejas, fue para Uxue Larrea y Miren Gisasola que vencieron en la final por 25-14 a Estíbaliz Marcos y Lierni Asurabarrena. Entre las catorce parejas masculinas las txapelas para Eñaut Arantzeta e Ibon Unzetabarrenetxea que no tuvieron que sudar porque los rivales no se presentaron de manera que se registró un 25-0 frente a los finalistas Iosu Herran y Paul Valgañon.

Poco después, desde las 17.00 horas, tuvo lugar la quinta jornada del 35 campeonato de Euskal Herria de bolos a tres txirlos. El primer puesto fue para Jabi Urkidi con 9 txirlos del equipos MX3T, segundo José A. Nuñez del equipo San Andrés con siete tiradas, y con la misma cifra de derribos Enara Montiel, de Asola Berri, fue tercera. Cuarto con 6 txirlos Gorka Bereziartu del equipo local, y el quinto también Jabi Marino, de MX3T. La tirada definitiva será el próximo sábado en la bolera de Etxaguen, en Aramaio.

El programa de campeonatos se trasladó a media tarde a Ozkarbi Elkartea para la disputa del título de futbolín. Tomaron parte seis parejas con victoria final de Gaizka Bolinaga y Oxel Erostarbe en una reñida final ante Joseba y Aritz Macarro.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El último día en la fábrica de galletas LU abierta desde 1931: «La última galleta ha salido a las nueve y media»
  2. 2

    El acoso a la profesora de Plentzia era un «ritual» desde hace ocho años
  3. 3 La acción que ha sorprendido a miles de personas en el Real Sociedad - Athletic y que nunca sucede en Anoeta
  4. 4 Una penúltima semana de noviembre con mínimas por debajo de 0º y nieve en cotas de 200-400 metros
  5. 5 La chocolatería de San Sebastián que cierra sus puertas tres años después de abrir: «Le hemos puesto todo el cariño a este proyecto»
  6. 6 El éxodo de los niños vascos de la guerra
  7. 7 El tren nocturno de lujo que pasa por los mercadillos navideños más mágicos de Europa, ideal para este invierno
  8. 8

    Mondragon ya factura 800 millones en Norteamérica y se prepara para un nuevo salto industrial en 2027
  9. 9 El éxodo masivo a Francia para huir de la guerra
  10. 10

    Osakidetza adquiere 6.000 vacunas extra para el herpes zóster

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Fin de semana cargado de txapeldunes

Fin de semana cargado de txapeldunes