Domingo Iturbe kalea se suma al calendario local de festejos el 24 y 25 de octubre

J. A. M. elgeta. Martes, 9 de septiembre 2025, 20:27

Domingo Iturbe kalea afronta el 24 y 25 de octubre la celebración de la primera edición de sus fiestas. La comisión organizadora ya ha activado una asamblea abierta para sumar voluntarios y voluntarias que sustenten la propuesta.

Entre las propuestas que plantean para este otoño incluyen la celebración de una tamborrada en la que podrán participar los y las interesadas a partir de los 12 años. El plazo de inscripción para tomar parte está abierto hasta este domingo 14 de septiembre en Janela Taberna.

Reunión de Argitzen

Hoy de 18.00 a 19.00 horas en el salón de plenos celebran el primer encuentro de presentación a nivel comarcal del programa Argitzen que analizará el futuro energético previsible para Debagoiena.