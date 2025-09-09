Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada

Elgeta

Domingo Iturbe kalea se suma al calendario local de festejos el 24 y 25 de octubre

J. A. M.

elgeta.

Martes, 9 de septiembre 2025, 20:27

Domingo Iturbe kalea afronta el 24 y 25 de octubre la celebración de la primera edición de sus fiestas. La comisión organizadora ya ha activado una asamblea abierta para sumar voluntarios y voluntarias que sustenten la propuesta.

Entre las propuestas que plantean para este otoño incluyen la celebración de una tamborrada en la que podrán participar los y las interesadas a partir de los 12 años. El plazo de inscripción para tomar parte está abierto hasta este domingo 14 de septiembre en Janela Taberna.

Reunión de Argitzen

Hoy de 18.00 a 19.00 horas en el salón de plenos celebran el primer encuentro de presentación a nivel comarcal del programa Argitzen que analizará el futuro energético previsible para Debagoiena.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El popular donostiarra que comprueba si se puede ir andando a la isla de San Sebastián
  2. 2 El precio de una casa completa que asombra a quien la descubre: «Llevaba 20 años cerrada»
  3. 3

    A prisión por intentar asfixiar con un cordel y robar a una mujer en Usurbil
  4. 4

    GKS borra su web tras reconocer que estaba alojada «por error» en un servidor de una empresa de Israel
  5. 5 Taxistas denuncian los precios de Uber para un trayecto Bilbao - San Sebastián: «Casi el doble que un taxi»
  6. 6

    Euskadi necesita cambiar de colegio al 43% de alumnos vulnerables para poner fin a la segregación
  7. 7

    Espacios libres de vapeadores pero sin empaquetado neutro, las claves de la nueva ley antitabaco
  8. 8 Detenido un hombre en Usurbil por tratar de estrangular a una mujer con un cordón
  9. 9 Jaizkibel celebra su desfile y cumple el decreto, pero anuncia «un cambio de estrategia»
  10. 10

    Multas de hasta 80 euros por no portar la nueva baliza de señalización en carretera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Domingo Iturbe kalea se suma al calendario local de festejos el 24 y 25 de octubre