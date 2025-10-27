Domingo Iturbe kalea consolida sus fiestas

ElgetaDomingo Iturbe kalea consolida sus fiestas
Muy aplaudida la tamborrada que pisó calle pese a la lluvia y también ofreció repertorio en Espaloia
Elgeta
Lunes, 27 de octubre 2025, 20:24
Domingo Iturbe Fest tiene garantizada la continuidad vista la gran cantidad de elgetarras que disfrutaron del programa de actos de la primera edición. La ... buena acogida y el éxito de las propuestas auguran más ediciones. En especial destacó la tamborrada de la que no hubo más que comentarios positivos en lo musical y en lo festivo. Enganchó con el público y lidió con una tarde de chubascos. Cumplieron con las decenas que les esperaban fuera y además interpretaron las partituras en Espaloia, que se transformó el sábado en refugio de parte del programa ante la inestabilidad y las frescas temperaturas.
Desde el viernes las ganas de fiesta se dejaron sentir y fueron en aumento a partir de la mañana del sábado. Primero los concursos gastronómicos de pintxos y bacalao al pil pil, después la comida popular con 129 comensales, que tras disfrutar de las canciones de Unai Cantabran, acudieron a tocar o animar a la tamborrada. Una marcha que sonó bien y contó con el acompañamiento de un grupo de músicos de la Banda de Bergara, más algunos instrumentistas locales.
Pleno municipal
El pleno municipal de este martes desde las 19.00 horas abordará entre otros temas la ordenanza fiscal municipal para el ejercicio 2026, el acuerdo entre Ayuntamiento y Alokabide para mejorar la gestión en viviendas que se encuentran vacías, o la designación del juez de paz para el periodo 2025-2029.
