Concierto de Cantabrana a los postres y salida de la tamborrada. D.I.F.

Elgeta

Domingo Iturbe kalea consolida sus fiestas

Muy aplaudida la tamborrada que pisó calle pese a la lluvia y también ofreció repertorio en Espaloia

Juan Antonio Migura

Elgeta

Lunes, 27 de octubre 2025, 20:24

Comenta

Domingo Iturbe Fest tiene garantizada la continuidad vista la gran cantidad de elgetarras que disfrutaron del programa de actos de la primera edición. La ... buena acogida y el éxito de las propuestas auguran más ediciones. En especial destacó la tamborrada de la que no hubo más que comentarios positivos en lo musical y en lo festivo. Enganchó con el público y lidió con una tarde de chubascos. Cumplieron con las decenas que les esperaban fuera y además interpretaron las partituras en Espaloia, que se transformó el sábado en refugio de parte del programa ante la inestabilidad y las frescas temperaturas.

