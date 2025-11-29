Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Salida desde la Plaza que también acogerá la llegada de las dos pruebas de montaña. MIGURA

Elgeta

Disponibles los dorsales de la quinta edición de Ahuntzen Lasterketa

La carrera de montaña en las categorías sénior y juvenil tendrá lugar el sábado 28 de marzo sobre el mismo recorrido de este año

Juan Antonio Migura

elgeta.

Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:27

Comenta

Las pruebas de atletismo de montaña que organiza Intxortako Ahuntzak Trail abren hoy la inscripción para las carreras que disputarán el 28 de marzo. Los y las aficionadas al trail ya pueden reservar sus dorsales en herrikrosa.eus.

La cita cumple la quinta edición de Ahuntzen Mendi Lasterketa para mayores de 16 años y Antxumeen Mendi Lasterketa para deportistas entre 12 y 16 años.

Para los mayores ponen a la venta 350 dorsales y para la competición juvenil cincuenta. La organización marca como objetivo alcanzar las cifras de participación de la pasada edición.

El pelotón de los atletas de 12 a 16 años abrirá la jornada deportiva con una salida minutos antes que los sénior sobre el mismo recorrido que en 2025 con 4 kilómetros y 180 metros de desnivel. Irán de la Plaza a Goikomendi para bajar a la pista de Larrabil y regreso a la Plaza.

Ahuntzen Lasterketa presenta un recorrido de 21 kilómetros con un desnivel positivo de 1.200 metros sobre el perfil de 2024 que incorporó cinco kilómetros más al incluir Egoarbitza. Desde esta cima a Goimendi, bajarán Aixola, Erdella y subida hasta la Intxorta antes de buscar en la Plaza la pancarta de meta.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Piden 745.000 euros por 50 años de uso: una antigua VPO en San Sebastián sale a la venta
  2. 2

    Seis ertzainas heridos y un detenido en las protestas contra una carpa de Vox en Donostia
  3. 3

    El chófer del Bizkaibus no vio a los dos menores que iban en una bici por la carretera de Berriz
  4. 4 Noruega busca trabajadores sin experiencia para sus granjas de salmones con sueldos de más de 3.000 euros
  5. 5 Tabakalera se queda sin cafetería tras un recurso a la concesión por «irregularidades»
  6. 6 La receta vasca que Dabiz Muñoz cocina sin parar a su hija de dos años: «Son como la seda»
  7. 7

    El Ayuntamiento de Donostia acogerá de urgencia a los okupas de Martutene antes de su desalojo este jueves
  8. 8 Un arranque de Navidad en un escenario de ensueño
  9. 9 La nueva aventura de Loreak Mendian
  10. 10 La irunesa que rinde homenaje a su madre ante Jorge Javier: «Perdona por hacerte difícil este camino»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Disponibles los dorsales de la quinta edición de Ahuntzen Lasterketa

Disponibles los dorsales de la quinta edición de Ahuntzen Lasterketa