Disponibles los dorsales de la quinta edición de Ahuntzen Lasterketa

Salida desde la Plaza que también acogerá la llegada de las dos pruebas de montaña.

Juan Antonio Migura elgeta. Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:27 Comenta Compartir

Las pruebas de atletismo de montaña que organiza Intxortako Ahuntzak Trail abren hoy la inscripción para las carreras que disputarán el 28 de marzo. Los y las aficionadas al trail ya pueden reservar sus dorsales en herrikrosa.eus.

La cita cumple la quinta edición de Ahuntzen Mendi Lasterketa para mayores de 16 años y Antxumeen Mendi Lasterketa para deportistas entre 12 y 16 años.

Para los mayores ponen a la venta 350 dorsales y para la competición juvenil cincuenta. La organización marca como objetivo alcanzar las cifras de participación de la pasada edición.

El pelotón de los atletas de 12 a 16 años abrirá la jornada deportiva con una salida minutos antes que los sénior sobre el mismo recorrido que en 2025 con 4 kilómetros y 180 metros de desnivel. Irán de la Plaza a Goikomendi para bajar a la pista de Larrabil y regreso a la Plaza.

Ahuntzen Lasterketa presenta un recorrido de 21 kilómetros con un desnivel positivo de 1.200 metros sobre el perfil de 2024 que incorporó cinco kilómetros más al incluir Egoarbitza. Desde esta cima a Goimendi, bajarán Aixola, Erdella y subida hasta la Intxorta antes de buscar en la Plaza la pancarta de meta.