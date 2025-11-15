El décimo cross popular de San Estebán abre la inscripción hasta el 5 de diciembre

J.A.M. elgeta. Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:16 Comenta Compartir

La décima edición de la carrera popular de San Esteban del 26 de diciembre ya tiene abierta la inscripción hasta el 5 de diciembre en la Herri Eskola, biblioteca o Ayuntamiento de forma gratuita.

La prueba marcada por un carácter muy festivo y trazado urbano se desarrolla con la fórmula de salida por grupos de edades a los se adecuan las distancias, Los y las corredoras de prebenjamín cubrirán 300 metros y salen a las 17.30 horas, En el grupo benjamín de 500 metros y alevines 1.000 metros con salida a las 17.45 horas. Con partida desde la Plaza a las 18.00 horas los infantiles y cadetes cubren 2,5 kilómetros de recorrido, y los mayores de 16 años con una distancia de 5 kilómetros.

El Ayuntamiento necesita voluntarios que pueden inscribirse en udala@antzuola.eus.