El concurso de tortillas de patatas de Sagardo Eguna abre la inscripción

Juan Antonio Migura elgeta. Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:15

La lista para apuntarse en el concurso popular de elaboración de tortillas de patatas que se desarrollará el sábado, 20 de septiembre, desde las 18.00 horas en la Plaza, ya está abierta en el Haizea hasta el viernes 19 de septiembre.

La competición, que es uno de los reclamos más populares del programa Sagardo Eguna, tendrá lugar con organización de Elgetako Gazte Asanblada.

Los fuegos se encenderán a las 18.00 horas en la Plaza. Una vez presentadas las piezas, hasta las 19.15 horas, el jurado valorará sabor, aspecto y presentación. Los premios serán para la tortilla más sabrosa y la mejor presentada. Los elgetarras tendrán ocasión de saborear la elaboraciones como pintxos tras el concurso. Los pintxos se venderán por un euro.

Curso de cocina

Xalbadorpe Jubilatu Elkartea organiza para esta tarde un curso de cocina que se desarrollará en Ozkarbi Elkartea. Las personas interesadas pueden apuntarse llamando al 617 184 930 (Loli Ibañez).

De otra parte, hoy todavía están a tiempo para saber si hay hora libre en el servicio de podología que se ofrecerá mañana, desde las 8.45 horas en el Kultur Etxe. Pueden llamar para reservar cita al 653 741 964 (Uri Gallego).

Comisiones informativas

El calendario de comisiones municipales informativas abiertas al público celebra hoy dos. A las 19.30 horas la centrada en temas de medio ambiente, y a partir de las 20.00 horas, también en la Casa Consistorial, la comisión que analiza los temas de euskera y cultura.