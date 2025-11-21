Concurso de pintxos, magia y fotografía, una combinación a disfrutar este domingo

El humor y la sorpresa van de la mano en la magia de cerca de Asier Kidam.

Juan Antonio Migura Elgeta Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:22 | Actualizado 20:31h. Comenta Compartir

El antiguo concurso de pintxos transformado desde 2019 en cata de las elaboraciones propuestas por los hosteleros, llega este domingo a la barras.

Participan ... Janela, Maialde, Lola, Bolatoki y Haizea. Desde las 12.00 horas los pintxos especiales por 2 euros ocuparán las barras.

Los clientes podrán participar en el concurso para adivinar los ingredientes y ganar un bono valorado en 20 euros en cada uno de los establecimientos. Los aficionados a la fotografía tendrán de nuevo la oportunidad de concursar en el rally fotográfico. Los participantes podrán dar el nombre desde las 11.00 horas para realizar las instantáneas entre las 12.00 y 16.00 horas, y remitir las propuestas. La competición facilitará los temas de las cuatro imágenes que hay que presentar. La mejor colección se llevará un premio de 50 euros a consumir en los establecimientos hosteleros locales. Mientras el público saborea las propuestas de los bares también podrán disfrutar de la magia que podrán Asier Kidam, de 12.30 a 14.30 horas. El conocido mago es un experimentado ilusionista en los escenarios pero también muy hábil en la compleja modalidad de la magia de cerca, que es la que mañana desarrollará con cuerdas, cartas y otros objetos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión