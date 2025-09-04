Concentración para denunciar «el genocidio que está perpetrando Israel sobre Gaza»

La de este viernes será la tercera protesta pública en lo que va de año para denunciar el genocidio que sufre el pueblo palestino ... en Gaza a manos del estado de Israel. Un grupo de elgetarras vuelven a invitar a participar, desde las 19 horas en la Plaza, en una protesta pública.

En esta ocasión, como recuerdan los convocantes, «un grupo de ciudadanos de Elgeta sensibilizado con el genocidio que está perpetrando Israel sobre Gaza, se propone realizar convocatorias de denuncia y recoger otras que se convoquen por otros grupos. Por ello se adhieren y llama a la propuesta hecha por Gernika-Palestina para este viernes, 5 de septiembre a las 19.00 horas frente a todos los ayuntamientos de Euskal Herria».

De otra parte, señalan que el colectivo local tiene previsto seguir con más movilizaciones y solicita al pueblo de Elgeta su participación en ellas ante la gravedad de la situación que viven los palestinos y la tibia respuesta de la instituciones europeas y de muchos estados.

Curso de cocina

Desde Xalbadorpe Jubilatu Elkartea han programado para este mes un nuevo curso de cocina que impartirá Loli Ibáñez. La actividad tendrá lugar el martes 16 de septiembre en Ozkarbi Elkartea. Los interesados en tomar parte deben llaman al 617 184 930 (Loli Ibáñez).