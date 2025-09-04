Concentración para denunciar «el genocidio que está perpetrando Israel sobre Gaza»

ElgetaConcentración para denunciar «el genocidio que está perpetrando Israel sobre Gaza»
La protesta está convocada para las 19.00 horas en la Plaza por un grupo de elgetarras
Elgeta
Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:23
La de este viernes será la tercera protesta pública en lo que va de año para denunciar el genocidio que sufre el pueblo palestino ... en Gaza a manos del estado de Israel. Un grupo de elgetarras vuelven a invitar a participar, desde las 19 horas en la Plaza, en una protesta pública.
En esta ocasión, como recuerdan los convocantes, «un grupo de ciudadanos de Elgeta sensibilizado con el genocidio que está perpetrando Israel sobre Gaza, se propone realizar convocatorias de denuncia y recoger otras que se convoquen por otros grupos. Por ello se adhieren y llama a la propuesta hecha por Gernika-Palestina para este viernes, 5 de septiembre a las 19.00 horas frente a todos los ayuntamientos de Euskal Herria».
De otra parte, señalan que el colectivo local tiene previsto seguir con más movilizaciones y solicita al pueblo de Elgeta su participación en ellas ante la gravedad de la situación que viven los palestinos y la tibia respuesta de la instituciones europeas y de muchos estados.
Curso de cocina
Desde Xalbadorpe Jubilatu Elkartea han programado para este mes un nuevo curso de cocina que impartirá Loli Ibáñez. La actividad tendrá lugar el martes 16 de septiembre en Ozkarbi Elkartea. Los interesados en tomar parte deben llaman al 617 184 930 (Loli Ibáñez).
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.