Elgeta

Una concentración denuncia esta tarde la violencia machista contra las mujeres

J. A. M.

elgeta.

Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:16

Comenta

La autodefensa feminista se plantea como respuesta a la violencia machista en las protestas que se desarrollarán hoy por el Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres. En Elgeta tiene lugar esta tarde desde las 19.00 horas en la Plaza la concentración convocada por el grupo feminista Amantalak. Invitan a participar a la ciudadanía.

El programa, como motivo del 25 de noviembre, de Amantalak tiene continuidad el sábado 29 de noviembre con la segunda edición de Emakumea eta kirola que pondrá el foco temático en la danza. Una serie de actividades y cursos desde las 10.30 horas que abren en el polideportivo con un café. Detrás estiramientos, zumba, romería, y por la tarde swing y bailes de salón. Entre medias, una comida.

