Elgeta

Chocolatada, disko festa y foto gigante, mañana, para Euskararen Eguna

J. A. M.

elgeta.

Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:33

Una chocolatada, diskofesta con DJ Kaktus y gran foto de grupo son las propuestas que lanzan para festejar mañana Euskararen Eguna desde Maala Guraso Elkartea en colaboración del Ayuntamiento.

Con el foco central puesto en el público infantil desde las 16.30 horas se ofrecerá el chocolate, de 16.30 a 18.15 horas música con el DJ, y a continuación para el cierre la foto de apoyo a 'Euskaraz 365 egun'. Todos los encuentros están programados para la Plaza pero en caso de lluvia se trasladarán al frontón.

Encuentro de Hitzez Pitz

El grupo local de lectura de obras en euskera Hitzez Pitz desarrolla esta tarde un nuevo encuentro de puesta en común de la última propuesta de lectura de 19.00 a 20.00 horas en la biblioteca.

